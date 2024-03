Taylor Swift ya rompe récords con el especial de su show que está en streaming

El especial sobre "The Eras Tour", sobre los imponentes conciertos de Taylor Swift, continúa batiendo récords con 4,6 millones de visualizaciones en Disney+ en tres días, lo que lo conviertió en el especial musical número 1 de la historia en la plataforma.

La audiencia en conjunto vio 16,2 millones de horas de la superproducción de tres horas y media de duración el pasado fin de semana.

Disney+ es el único lugar donde se puede ver por primera vez el concierto completo, con canciones que sólo se habían visto en los shows en vivo.

La audiencia pudo ver las interpretaciones de canciones como "cardigan", así como cuatro canciones acústicas adicionales: "Maroon", "Death by a Thousand Cuts", "You Are in Love" y "I Can See You".

De la artista ganadora de 14 premios Grammy, “Taylor Swift | The Eras Tour” recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo en la taquilla global, por lo que también fue un éxito en cines.

Elton John Live: El show despedida, Black Is King y The Beatles: Get Back se encuentran también disponibles en Disney+, junto con el otro especial de Swift folklore: sesiones en long pond studio.

Cabe aclarar que una visualización se define como el tiempo total de transmisión dividido por el tiempo disponible del contenido.

Fuente: Clarin