Juana Repetto fue duramente criticada por el tipo de bombacha que usa y sus seguidores salieron a defenderla

Juana Repetto volvió a ser criticada en las redes sociales. Esta vez, no fue por algo relacionado a sus hijos. La fulminaron por la ropa interior que usa y sus seguidores más fieles tuvieron que salir al cruce para defenderla de los haters. “La primera que adivina cuál es mi look favorito se lo lleva”, escribió junto a un video, pero entre los mensajes aparecieron algunos referidos a su bombacha.

“Cualquiera, menos el de ropa interior”, la cuestionó una señora, que rápidamente recibió el contraataque de quienes la admiran y le tienen cariño. “No hagas caso Juana, te queda bomba”, “¡Qué vergüenza me daría tener un familiar como vos!”, “Cuánto veneno”, “Si se pone tanga la critican. Si se pone ropa de algodón cómoda también”, señalaron.

Lo cierto es que desde hace un tiempo, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech optó por hacer oídos sordos a las agresiones sobre su cuerpo y la vestimenta que prefiere. “Sufro y lucho con mi papada a diario en cada foto, uso todos trajes de baño tiro alto porque la panza posparto me quedó de una manera que no me gusta. Si hago así, tengo rollos. Estoy lejos de tener el cuerpo más hegemónico del mundo. Si bien estoy reflaquita y reconforme, tengo un montón de estrías... No se crean todo lo que ven en las redes, pues la perfección no existe”, había dicho en marzo del año pasado en un posteo donde invitó a la reflexión.



Una foto de Juana Repetto amamantando a su hijo mayor desató una ola de críticas en redes

En agosto de 2022, Juana Repetto hizo un posteo especial por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Compartió varias fotos amamantando a sus dos hijos pero una en particular indignó a la mayoría de sus seguidores. Se trata de la postal en la que se lo ve a Toro -su primogénito- colgado de su pecho.

Los usuarios repudiaron la imagen y la consideraron totalmente innecesaria. “Lactancia es una palabra y acto muy lindo y grande para que una mujer como esta lo exponga de una manera vulgar. Eso no es dar la teta, es estar colgado de una goma”, “Hay momentos que no se deben exponer. Me resultó desagradable”, “No entiendo tu necesidad de mostrar todo el tiempo”, “Sos una pesada, nena”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.



Una mujer fue por más con una crítica que consideró constructiva para aplicar con su otro bebé, Belisario. “Hay que enseñar a esos niños que ellos también deben respetar y cuidar de la madre. Creo que la foto carece de eso. Yo amamante a mi hija hasta casi los 3 años, en cualquier lugar. Pero cómoda, no que mi hija me desnude o se cuelgue sin pensar en mi comodidad. Después de todo tanto el hijo como la madre son personas y el respeto debe ser el mismo”, le sugirió. Como siempre, la actriz hizo oídos sordos a los mensajes mala onda.

