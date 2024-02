¡Como Drácula! Sofía Clerici confesó que bebe sangre con regularidad: "La mezclo con bebidas o..."

El mito de los vampiros siempre genero misterio, dudas, intrigas, mucho temor y unas cuantas preguntas. ¿Existen de verdad o forman parte del imaginario popular? ¿Hay gente que se prende al cuello de las personas, saca colmillos y con ellos chupa la sangre de sus víctimas, o es una fantasía que no sale de las películas de terror? Creer o reventar, pero Sofía Clérici -sí, justo ella- se puso como ejemplo para abonar esta teoría.

Clérici, que el año pasado estuvo en boca de todos por el "escándalo del yate" que puso en aprietos y en apuros a todo el peronismo en plena época electoral, prácticamente se autotituló como "la Drácula argentina" al revelar que toma sangre con cierta periodicidad y que eso la ayuda a ser una mujer "muy especial".

En su cuenta de Instagram, donde cientos de personas hacen fila o para "tirarle onda" y ver si tiene una chance con ella o para reprocharle "haber paseado por el mundo y disfrutar a lo grande con la nuestra", la modelo y reina de los tatuajes puso de manifiesto su extraño hábito. "Perdón, qué tomás" le preguntó una usuaria. "Sangre" le contestó ella. Ante la duda generalizada, explicó "traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente".



"Para los que no me creen -escribió a modo desafiante- tengo siempre 9 tubos de sangre en mi heladera/freezer, y me tomo 1/4 o medio tubo por semana a veces en shot (cuando quiero algo más intenso)". Para los desprevenidos: "shot" es una palabra que puso de moda Charlote Caniggia y significa agarrar una medida de cualquier bebida y tomarla "de un saque" o de un solo trago. Lo que antes se llamaba "fondo blanco".

"Otras veces -explicó la morocha oriunda de San Nicolás, allí donde la provincia de Buenos Aires limita con Santa Fe- lo mezclo en bebidas. En este caso lo hice con frutos rojos", frase que terminó con tres emojis, un par de labios, un corazón y una gota obviamente todos en color rojo.

Tener ese comportamiento le ha dado muy buenos resultados según ella. "Por eso soy una muñe de porcelana jiii" escribió antes de alardear "si, y no soy del montón". La historia del Conde Drácula, creada por el escritor irlandés Bram Stoker en 1897, se volvió realidad 125 años más tarde.

