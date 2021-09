“No la conoce ni el loro”: fuertísima embestida contra Victoria Tolosa Paz en plena campaña electoral

El actor, Alfredo Casero reapareció públicamente y generó un revuelo por sus desopilantes declaraciones sobre la gestión del presidente Alberto Fernández, la oposición. En ese marco y luego de las picantes declaraciones de Victoria Tolosa Paz, el humorista disparó contra la precandidata a diputada del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Aseguró que “no la conoce ni el loro”.

En referencia las palabras de la extitular de la Mesa del Hambre sobre el goce sexual, Casero manifestó: “El goce no tiene que ver con la responsabilidad posterior. El goce es lo que pasa en el momento, en una burbuja entre dos personas y dos situaciones. Si no el goce es algo pecaminoso, yo no tengo por qué decir ya que el Estado quiere ser mi dueño a ver si la Iglesia quiere ser mi dueño”.

En la misma línea, agregó: “Tolosa Paz me tiene sin cuidado, que se toque, que garch… El problema es que todos estamos hablado. Me calienta que las personas con comorbilidades no tengan vacunas, me afecta más que esta tipa diga garch… o no garch…”. En su entrevista con Viviana Canosa por A24 también se refirió a las palabras del presidente Alberto Fernández.

“Es un tío en pedo que va a la fiesta y hace papelones. Este hombre ganó las elecciones de una manera terrible”, manifestó sobre el Jefe de Estado. Tras ello, afirmó sobre Victoria Tolosa Paz: “Cómo no querés que el presidente pida un aplauso para ella, si no la conoce ni el loro”. Por último, completó: “El goce no está en que baje el submarino, sino que baje y abre la puertita”.

Casero también habló del escrache al exministro de Salud, Ginés González García. “Me da pena porque no ven lo que hacen. Son psicópatas. Se creen y sienten que su realidad no puede ser manejada por lo que le pasó al otro. Si no tenemos justicia, que nosotros hablemos es al ped…”, remarcó. Y concluyó: “Que le tiren cac… al café con leche a Samid y lo manden a la casa, la gente de la calle es lo que en realidad hace la justicia”.

