Con la misma moneda: con una chicana por la edad, Victoria Tolosa Paz le responde a Beatriz Sarlo

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, le respondió este lunes a la periodista y ensayista Beatriz Sarlo, quien la tildó de «cheta que dice malas palabras». «Me sorprende. Creo que no se animaría de calificar de esa manera a (Mauricio) Macri o (Diego) Santilli«, manifestó la platense y reafirmó que no está arrepentida de sus dichos sobre la sexualidad en el peronismo.

«Me sorprende lo de Beatriz Sarlo, es una mujer sumamente culta para, mínimamente, detenerse un tiempo y leer lo que yo pienso de la Argentina para calificarme de esa manera», expresó Tolosa Paz en declaraciones a ‘Vilouta 910’ por Radio La Red. Además, apuntó contra la posición política de la escritora y cuestionó: «Creo que no se animaría de calificar de esa manera a Macri o Santilli».

Del mismo modo, señaló que con su intervención Sarlo «está cumpliendo todos los cánones de las mujeres que no quieren que otras mujeres se expresen». «Creo que es una mujer muy inteligente que sabe en qué contexto lo dije, fue en una entrevista de humor político con dos jóvenes», insistió y recordó que «también se ensañaba mucho con Cristina Kirchner». «Son mujeres de una determinada edad que tendremos que trabajar a futuro para que no nieguen la existencia de otras mujeres en lo que hacen».

«¿Cómo puede ser que en estas PASO estemos discutiendo que alguien dijo que se puede garch…?», se preguntó Sarlo en declaraciones a LN+ y luego apuntó contra la precandidata oficialista: «Es una cheta que dice malas palabras«. «Me lo conozco desde que era chica. A los diez años empezamos a decir bolu… en el colegio, las chetas se sentían libres para decir malas palabras. Lo conozco, no me excluyo, de que esa fue una experiencia de infancia», insistió.

Luego, opinó: «¿Tienen agenda?, ¿es esa la agenda de los jóvenes? O creen que el 50% está fuera de la escuela media». Tras la respuesta, Tolosa Paz reafirmó que no se arrepiente de decir que «en el peronismo se garch..» y doblegó la apuesta: «No solamente no me arrepiento sino que es algo que digo en mi casa, con mis hijos. Tengo esa forma de hablarlo y creo que es muy sano».

Con información de www.elintransigente.com