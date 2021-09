Sigue la polémica: Juntos por el Cambio arremete contra Carla Vizzotti por operarse en una clínica privada

El ex ministro de Interior durante la gestión de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, se refirió a la operación de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en un sanatorio privado y también le respondió a Teresa García, exjefa de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, por el posible fraude electoral de las elecciones legislativas 2021. El reciente ganador de las PASO en Entre Ríos dentro de Juntos por el Cambio no se guardó nada.

Frigerio participó de una entrevista en el programa de Romina Manguel por A24 donde fue consultado por la reciente operación de Vizzotti en el Sanatorio Otamendi por una apendicitis. “Lo peor de los políticos son los que cambian el estilo de vida, los que se atendían en hospitales públicos y después pasan a atenderse a hospitales privados o mandan a sus hijos a escuelas privadas”, expresó Frigerio al respecto.

Luego, manifestó que “irrita el desconocimiento” porque “si un ministro de Salud no conoce los hospitales públicos no va a ser bien su trabajo”. La responsable de la cartera de Salud a nivel nacional fue duramente cuestionada en las redes sociales por no atenderse en una institución pública. Lo mismo ocurrió con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cuando se atendió en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

“Hay cosas que irritan más que la internación de Vizzotti”, manifestó Firgerio. En ese punto, el candidato a diputado sostuvo que quiere funcionarios públicos que donde les toque administrar lo transformen y mejoren. “Al ser un país federal, la mayor parte de los hospitales públicos son responsabilidad de las provincias”, explicó y bajó el tono de la polémica.

Respuesta a Teresa García

Por otro lado, también le respondió a Teresa García quien manifestó que “no hay ninguna posibilidad de fraude” y culpó a la oposición de crear “un manto de sospechas”. En ese punto, Frigerio la contradijo y afirmó que sí “puede ocurrir” igualmente, remarcó que en las últimas elecciones no hubo denuncias contundentes o comprobadas de fraude.

