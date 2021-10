Terminó el silencio: Alberto Fernández y Cristina Kirchner reaparecieron en público tras la crisis desatada por la derrota electoral

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaparecieron, tras la crisis que desatada en el Poder Ejecutivo por la derrota en las PASO 2021. Encabezaron la presentación del proyecto de ley de “Fomento al Desarrollo Agroindustrial”. Solo hablaron el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el mandatario nacional. “El día 100 ha llegado”, sostuvo Fernández en el inicio de su discurso en el Museo del Bicentenario.

“El día 100 ha llegado y ya no debemos hablar de lo que no pudimos hacer por la pandemia. Si no de lo que debemos hacer para construir la Argentina que nos hace falta”, indicó en el comienzo de su discurso desde Casa Rosada. “Esta Ley reivindica la cultura del encuentro, reivindica una mesa en común donde sentarnos a construir políticas de estado que hacen falta para que Argentina sea el país que merecemos vivir”, manifestó Alberto Fernández en una exposición esperada por todo el arco político.

Se trató del primer acto en el que participaron el presidente y la vice tras la derrota electoral que desencadenó una fuerte crisis dentro del Poder Ejecutivo. Esta generó que el mandatario nacional realizara cambios en el Gabinete nacional. No se debe olvidar que el medio, hubo una carta de la expresidenta dedicada a Fernández en las que señaló que las “decisiones en el Poder Ejecutivo argentino siempre las toma el Presidente de la Nación”. En esa misiva, la exsenadora nacional contó que se reunieron 19 veces en Olivos y no en Casa Rosada.

En esta línea, se debe destacar que desde que asumieron, Cristina Fernández de Kirchner fue tres veces a Casa de Gobierno. La primera ocurrió en agosto, en la presentación del acuerdo con los bonistas y acreedores privados. La segunda sucedió el 26 de noviembre, en el funeral de Diego Armando Maradona, donde protagonizó un «falso» saludo con las hijas del astro del fútbol, Dalma y Giannina Maradona. La tercera pasó hoy e la presentación del proyecto de ley de “Fomento al Desarrollo Agroindustrial”.

Sobre esta iniciativa, Alberto Fernández dijo que «es una ley construida con un criterio federal claro. Participaron gobernadores y universidades. Grandes y pequeños productores. Todos han sido oídos (…) Nadie quiere un país en donde algunos ganen y otros pierdan. Necesitamos construir un país en el que todos ganen para que el desarrollo sea armónico. No hace falta que todos pensemos igual. Lo que no podemos discutir es la necesidad de avanzar, crecer y dar igualdad a una sociedad tan desigual como en la que vivimos», concluyó el Presidente.

Con información de www.elintransigente.com