Felipe Solá: “Cristina no habla porque sabe que hay una Venezuela muy distinta a la que ella conoció como Presidenta”

Con la libertad de no formar más parte del gobierno nacional, el ex canciller Felipe Solá reconoció públicamente que en Venezuela hay “una democracia imperfecta, que no es completa”.

El ex funcionario habló por primera vez luego de ser eyectado del Gabinete tras la derrota electoral del oficialismo en las PASO. En ese marco, reconoció la falta de libertades en el país caribeño, dijo que el pueblo venezolano “está muy mal” y reconoció que las cúpulas de los partidos opositores fueron intervenidas por el régimen de Nicolás Maduro.



En una entrevista concedida a la periodista Nuria Am en CNN, Solá aseguró: “En Venezuela hay una democracia que no es completa, pero para demostrar que no es completa tienen que haber elecciones libres y más democracia y tiene que haber una oposición que se presente”.

En ese marco, el ex ministro de Relaciones Exteriores explicó que la Argentina decidió abandonar el Grupo de Lima porque sus decisiones eran ideológicas, no políticas. “Si no hay política, no se puede solucionar el problema y nosotros decimos que hay un presidente que tiene el poder fáctico, que es el Ejército, y para que no haya más sangre hay que negociar”.

“Este presidente que hay, además de tener el ejército, tiene un apoyo que no sabemos si es del 20, del 25 o del 30 por ciento. No sabemos cuántos hay, pero la verdad es que eso obliga a enfrentarlo en elecciones”, analizó.

“La pregunta sobre la democracia es relativa, a veces viene capciosa. Hay una democracia totalmente imperfecta porque están los partidos políticos de la oposición intervenidos, las cúpulas de los partidos están intervenidas”, reiteró.

“Pero esto que usted dice no es el pensar que escuchamos muchas veces del Presidente como de Cristina”, interpeló Am.

Y Solá contestó: “El Presidente ha opinado varias veces en este sentido y la vicepresidenta Cristina Kirchner ha hecho pocas declaraciones o ninguna sobre Venezuela porque sabe que no es lo mismo esta Venezuela que la que ella conoció como Presidenta”.

“Es importante esto: uno puede decir que esta democracia es imperfecta, ¿pero cuál es la forma de solucionar el problema? Porque detrás de “hay democracia o no hay democracia” viene la intervenían bélica y la violencia. Yo digo que no hay una democracia integral, pero al mismo tiempo la salida es democrática”, completó.

Durante el mismo reportaje, el histórico dirigente peronista reconoció que se sintió defraudado por su salida del Gabinete y por la forma en la que se la comunicaron. También admitió que muchas veces le costaba hablar con el Presidente para entender cuál era su posición en temas sensibles de la agenda de política exterior.

De acuerdo a la investigación de una comisión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que es encabezada por la ex presidenta Michelle Bachelet, en Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos, que incluye persecución de opositores, detenciones arbitrarias y hasta denuncias de golpizas, descargas eléctricas y violencia sexual.

La Argentina ha mantenido idas y vueltas en su posicionamiento geopolítico con respecto a la dictadura de Maduro. En mayo de 2021, el presidente Alberto Fernández declaró públicamente que “el problema de los derechos humanos” había desaparecido.

Fuente: Infobae