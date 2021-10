Mauricio Macri volvió a la Argentina

Mauricio Macri regresó hoy a la Argentina y, tal como había decidido, está dispuesto a presentarse mañana en el juzgado de Dolores a cargo de Martín Bava para declarar en la causa que investiga el espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

De todas formas, Pablo Lanusse, abogado del ex presidente, viajó esta mañana a Dolores para ver las últimas novedades del expediente y se reunirá por la tarde con Macri para resolver si finalmente se presentará en la audiencia o pedirán una nueva postergación de la indagatoria.



El ex mandatario estaba en el exterior cuando el 1° de octubre el juez Bava, subrogante del juzgado de Alejo Ramos Padilla, le prohibió la salida del país y lo llamó a declaración indagatoria. Finalmente, consiguió que el magistrado aceptara fijar una nueva audiencia para el 20 de octubre.

Macri no cambió su agenda en el exterior pese a la citación judicial, aunque confirmó su voluntad de presentarse a declarar. El ex presidente estuvo en Miami, donde viajó para presentar su libro, y en Qatar para cumplir con sus actividades como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. En Estados Unidos, incluso, anunció que había aceptado la propuesta de The Adam Smith Center for Economic Freedom, de la Universidad Internacional de Florida, para dar clases sobre liderazgo.

Fuente: Infobae