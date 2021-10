Inesperada confesión de Domingo Cavallo: «No tengo plata, gasté todo»

El ex ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo, realizó una dura confesión al comentar que “no tiene plata” porque se la “gastó toda en la política y en vivir”. Además, responsabilizó a la Justicia por las “trabas” que le pone para disponer de sus bienes y criticó a Alberto Fernández: “Está infectado de ideas que van a contramano de la historia y de la realidad”, apuntó.

En este marco, el ex funcionario sorprendió a todos los presentes durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba y reveló: “El problema es que no tengo ahorros. Me los gasté todos en la política y después en vivir”, según informó Télam y admitió que tuvo “graves dificultades para trabajar en el país y en el exterior” como consecuencia de varias imputaciones judiciales.

Así, explicó de forma sincera: “Yo no tengo plata, por lo que no puedo dar consejo de cómo ahorrar”, y agregó: “He tenido tantas trabas, no las que le pone el Gobierno al sector privado. A mí me las puso la Justicia. Todavía tengo todos mis bienes embargados”, frente a economistas, empresarios y periodistas. Además, lamentó que aun tiene juicios por afrontar que le impiden trabajar en el exterior.

“En el exterior, a veces, me hacían ofertas muy atractivas pero tenía que pasar por la Securities and Exchange Commission, y con los juicios que yo tengo no podía aceptarlas”, detalló y añadió: “O sea que yo no tengo plata así que no les puedo dar consejos de cómo ahorrar. En todo caso lo que hace Sonia (su esposa) cuando tenemos un poquito de ahorro es llamarlo a Felipe Murolo y le pregunta en qué invierto. Yo no sé si Felipe estará todavía al día como solía estar, pero era muy hábil para invertir”.

Por último, arremetió a Alberto Fernández por no impulsar medidas que en su criterio ayudarían a la Argentina a salir adelante: “Está infectado de ideas que van a contramano de la historia y de la realidad”, expresó y responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner de influenciarlo. “No sé si se las han metido con fórceps o por falta de dignidad en el Presidente, no son las que él reflejaba antes. Veo que el Presidente no tiene ninguna independencia de criterio”, concluyó.

