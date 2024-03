Con Mauricio Macri presidente del PRO, Federico Angelini quiere votar en dos meses en Santa Fe

Apenas Mauricio Macri se consagre como mandamás a nivel nacional del PRO, el sector que conduce Federico Angelini quiere llamar a elecciones internas en Santa Fe para disputar, con Cristian Cunha, la presidencia provincial versus la vicegobernadora Gisela Scaglia. La intención del angelinismo es votar en 60 días.

Macri se convertirá de hecho en el presidente y reemplazante de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En Santa Fe, debido a las divisiones insalvables, la movida se sigue con suma atención.



Scaglia ya dijo en off y on que va por la presidencia. Para arrancar, entiende que una vicegobernadora –el rol más jerárquico que consiguió el partido en toda su historia en la provincia– la merece per sé, de manera natural. Como contó Letra P, la ladera del gobernador Maximiliano Pullaro viene construyendo de manera firme en los últimos meses. Y, claro, tiene fierros.



Federico Angelini versus la máxima

Angelini, Cunha y compañía no tragan ni comparten la máxima. Actualmente ostentan la presidencia en la persona del segundo y aspiran a la continuidad. Por ese motivo, a estas horas, por estos días, el enfrentamiento interno es inevitable.

¿Credenciales? Ser los delfines de Macri y Bullrich en Santa Fe. El angelinismo pregona que si Macri conduce a nivel nacional el macrismo también tiene que conducir en la provincia. Así de sencillo. “Macrismo bullrichismo”, precisa uno de los alfiles del sector.

Es que Scaglia tributa en la ruleta del PRO con el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien cayó en desgracia ante sus adversarios internos. La vicegobernadora, no obstante, ensaya un trabajo de hormiga fino y concretó reuniones con Macri y Bullrich. Incluso, tiene el aval del expresidente para ir a la interna.

Pero el angelinismo cree que, a la larga, Macri no va a permitir que alguien cercana a Larreta lidere el partido en la tercera provincia del país. “¿Por qué conduciría el partido una persona que jugó con Martín Lousteau en las elecciones?, chicanea un jugador del angelinismo.

Gisela Scaglia, preparada para la interna

La interna, entonces, está plantada y Cunha pretende llamar a la brevedad al Consejo Directivo del partido, un espacio integrado por más de 20 dirigentes de distintas corrientes, quien se encarga de convocar a elecciones. En ese marco, el funcionario nacional de Seguridad y el secretario de Cooperación santafesino quieren sufragar en dos meses y no en el segundo semestre, como se había filtrado hace unas semanas.

De concretarse el plan, el proceso se acelerará bruscamente. Solo los afiliados y afiliadas hasta diciembre de 2021 estarían en condiciones de sufragar. Angelini y Cunha creen que su supremacía en Rosario es decisiva para inclinar la balanza. Pero falta, otras voces internas creen que la sangre no va a llegar al río y, sobre la hora, puede haber un acuerdo que contente a todas las partes.

CON INFORMACION DE LETRA P.