El especial pedido que Barby Franco y Burlando harán en el Santuario de Gilda

Durante el último tiempo, Barby Franco y Fernando Burlando emprendieron distintos viajes donde más allá de visitar lugares turísticos, acudieron a conocidos santuarios para agradecer y hacer un profundo pedido. En cada oportunidad, la modelo pidió ser mamá y ahora volverá a abocarse a la fe para concretar el deseo de tener un bebé. Por eso, reveló que muy pronto viajarán al Santuario de Gilda.

En el programa Pampita Online, Barby Franco anunció que junto a su pareja volverán a tomarse unos días libres para viajar por un motivo muy especial. De manera reciente, ambos volvieron de Uruguay dónde “nos costó un montón entrar porque hay que hacer muchos trámites pero como Burlando tiene casa pudimos ir”, detalló.

Luego, anunció que en dos semanas viajarán a Corrientes “así que si algún correntino está viendo que me tire tips, que me digan qué hacer ahí y a dónde vamos”. Más allá de conocer la provincia, reveló que “voy a pasar por el santuario de Gilda para llevar un pedido muy especial”. Dado que ya visitó la Virgen de Luján como así también el santuario de la Virgen del Cerro en Salta, la modelo remarcó: “yo voy haciendo pedidos en todos lados a los que voy”.

Con mucho humor y sabiendo del deseo que Barby Franco tiene de ser mamá, Pampita le preguntó: “¿Y si llegan todos juntos?”. Entre risas y de manera muy divertida, la modelo expresó: “No, me muero…cinco Pibes. No mentira”. De ese modo, la pareja de Burlando se mostró feliz y fiel a sus creencias para pedir convertirse en mamá, hecho que tiempo atrás expresó y si bien no profundizó, remarcó que “depende de Dios y de la medicina! (Tema sensible)”.

Por su parte, Fernando Burlando planteó en Los Ángeles de la Mañana que se trata de un tema serio dado que es incorporar a un nuevo integrante en la familia, aún así , indicó que “siempre practicamos Ángel, en mi vida soy muy pasional”.

