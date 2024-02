Loly Antoniale rompió el silencio sobre los motivos que la obligaron a irse del país y alejarse de los medios

Luego de años de silencio, Loly Antoniale volvió al país y recordó su trayectoria en los medios nacionales. Aunque en la actualidad se encuentra viviendo en Miami, la modelo visitó a su familia en Córdoba y habló de su pasado en un móvil con Intrusos (América).

“El ambiente es muy cruel, entonces no lo hago personal, solo que es muy cruel. Claramente no estaba preparada mentalmente para soportar eso”, disparó sobre las cosas que se dijeron de ella durante los últimos años y que la obligaron a dar un paso al costado.

Al ser consultada por la posibilidad de regresar al teatro, Loly aseguró que adora las tablas y recordó la obra que hizo con Flor de la V: “Amo el teatro, siempre me dan ganas de volver. Me encantaría volver con Flor. Qué temporadas maravillosas. Extraño mucho eso”.

Según dijo, recibió varias propuestas, pero prefirió rechazarlas: “Siempre me tuvieron en cuenta para ofrecerme hacer temporada, pero por una decisión muy personal decidí dar un paso al costado. Por le momento estoy alejada. Siempre prioricé mi paz mental, así que por eso fue la decisión de alejarme”.

Respecto de su nueva vida en Miami, comentó: “Es divina, playa, sol...”. Sin embargo prefirió no responder si estaba en pareja: “No me gusta hablar nada de eso. Cuando decidí dar un paso al costado fue para priorizar mi vida, mi paz y así estoy bien. A la gente no le importa”.

En cuanto a los rumores que la vincularon con el empresario que maneja la carrera de Marc Anthony, Loly fue contundente: “Me enteré de muchas cosas, yo nunca desmentí nada, que digan lo que quieran”.

Fuente: TN