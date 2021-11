"No hay futuro en la Argentina", el duro informe del Financial Time

El diario británico Financial Time volvió a referirse a la Argentina, esta vez con un panorama no muy alentador a pocos días de las elecciones legislativas. "No hay futuro en la Argentina, para aquellos como yo que quieren jubilarse y no hay futuro para los más jóvenes", cita el artículo las declaraciones de una pensionada de 62 años de Buenos Aires.

El periódico hace referencia que la alta inflación y el congelamiento de precios lleva a muchos argentinos a irse del país. El artículo está firmada por Lucinda Elliott and Michael Stott.

"Una economía que se desmorona y una inflación vertiginosa avivan el descontento que amenaza al partido que gobierna en las elecciones", indican y más adelante agregan: "Una de las más altas (en referencia a la inflación) en el mundo y los economistas temen que aumente más el próximo año".

También hace una mención a la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la residencia presidencial de Olivos, en la que también participó Alberto Fernández, en medio de una cuarentena "que enfureció a los argentinos".

"Alberto Fernández impuso una de las cuarentenas más largas de América Latina, que aplastó la economía pero no logró evitar una cifra de muertos casi tan grave como la de Brasil", agregan.



"Los inversores se han asustado y el dólar en el mercado negro se cotiza a casi el doble de la tasa oficial a medida que crecen los temores de una devaluación, algo que el ministro Martín Guzmán insistió en que no sucederá".

Fuente: Mendozapost