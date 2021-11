Informe exclusivo: qué pasará con el dólar, el peso y la economía a partir del lunes

En la recta final antes de las elecciones legislativas del próximo domingo empezó a crecer el temor de una fuerte corrección del dólar oficial el día después. Sin embargo, economistas consultados dijeron que no ven un escenario así en coincidencia con lo que vienen asegurando distintos funcionarios del Gobierno. Más allá de esto señalaron que en el corto plazo sí podría acelerarse el ritmo de la devaluación mensual para comenzar a empatar con la inflación mes a mes.

“No va a haber un salto cambiario fuerte después de las elecciones, pero, a partir de diciembre, van a empezar a devaluar un poco más fuerte diariamente”, aseguró el analista financiero Christian Buteler .

Según él, se va a retomar el camino de 2020 y principios de 2021, cuando el dólar oficial (que hoy cotiza a $105,25) se devaluaba al ritmo de la inflación. “Se devaluaba incluso un poquito más y este año eso no sucedió, ya sea para anclar la inflación o como una estrategia electoral. Pero, a partir de diciembre, vamos a ver que la devaluación acompañará a la inflación. Quizás no con el mismo valor, pero el aumento mensual del dólar oficial estará entre el 1% y el número de inflación”, adelantó.

En el mismo sentido, el economista Nery Persichini dijo que en los hechos quizás se empieza a ver una “micro devaluación”.

“Si anualizo la devaluación semanal me da que estamos en un 13% o 14% cuando el costo de vida tiene una suba del 50% anual y las tasas de interés están en el 40%. Entonces, en vez de subir al 1% mensual, creo que el dólar oficial aumentará entre un 3 o 4% como en los primeros meses del año. Ese podría ser el camino como primera instancia”, explicó.



Sin embargo, dijo que no está seguro de que este escenario se ejecute exitosamente porque las tasas están retrasadas y también hay un tema de expectativas. “Tenemos que ver las otras fichas del tablero a ver cómo se reacomodan: si aparece un programa económico que brilla por su ausencia, si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son las condiciones que se pactan. Las empresas que se cubren en el mercado de futuros prevén un tipo de cambio de $114 en enero, de $119 en febrero y, para marzo, de $125. Desde ahora a marzo esperan que se mueva un 25%, pero se está pagando una cobertura cara”, puntualizó.

En tanto, el socio de FMyA Fernando Marull también se anotó entre quiénes piensan que no va a pasar mucho el 15 de noviembre. “Hoy no amerita hacer una devaluación. La dinámica está mal, es preocupante, hay escasas reservas y el dólar se retrasó, pero, si hay una devaluación, es voluntaria porque ellos la fuerzan. Hoy no veo una dinámica en la que el lunes haya una devaluación del oficial. Si la hay, es porque la quiso el Gobierno en plan ‘votaron mal’. No lo veo”, aseguró.

Más allá de esto dijo que puede haber una corrección mayor eventualmente si continúa la actual dinámica. “Si en los próximos dos, tres meses el Banco Central sigue vendiendo reservas y no hace nada y la brecha sigue subiendo y se le seca el mercado, termina en una devaluación, pero, en el medio tiene que no haber un acuerdo con el FMI. Todavía falta. Antes puede endurecer más el cepo, cortar el dólar ahorro. Los que dicen lo del lunes es porque piensan que va a hacer la gran 2019, pero, en este caso, la piña se la comen ellos. Con devaluación, la inflación de 2022 estaría en un 70%; sin devaluación, más cerca del 50. Sumo un dato más: el Central vende dólar a la semana que viene a $102″, cerró.

Por último, Buteler también se refirió a qué podría pasar la semana próxima con la cotización del dólar paralelo que ayer subió $5,50 y se terminó vendiendo a $205 y dijo que es más especulación que otra cosa. “Cuando hablás con las mesas de dinero no hablan de un exceso de demanda. Lo que ha impulsado el valor del blue es el contado con liquidación o el MEP y no me extrañaría que se tomen un descanso y haya una baja a partir de la semana que viene”, auguró.

