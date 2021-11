Preocupación: prevén un aumento del precio de la carne y poca mercadería antes de las Fiestas

En las últimas horas, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) reveló que el consumo de carne vacuna continúa en uno de los peores registros en un siglo. En ese marco, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, Sergio Pedace, anunció que se prevén aumentos del precio de la carne antes de la Navidad y pueden faltar cortes.

“Todavía no se trasladaron los aumentos de los últimos días. Estamos tratando de mantener el valor en la calle. Pero ya la semana que viene habrá ‘reacomodamiento de precios’ porque no hay margen para poder aguantar nosotros los precios”, anunció Pedace en declaraciones a radio AM 590. Tras ello, señaló que mantuvieron los precios porque no había venta pero ya no lo pueden hacer más.

No solo se vendría un aumento en los próximos días sino que sería antes de las Fiestas de fin de año. “Estamos en época de vacas flacas, los negocios han subido lo que se puede vender un poquito. El osobuco, espinazo, falda no subieron y creo que va a subir muy poco. Lo que va a subir es en la carne que se vende en esta época del año”, remarcó el especialista.

En la época de fin de año sobre todo se vende peceto, matambre y lomo que, por lo general, son los cortes más costosos. No obstante, Pedace realizó una dura advertencia: “Va a haber muy poca mercadería a fin de año, la gente se va a tener que acomodar con los cortes que haya. No va a ser una Navidad o Año Nuevo fácil”. De esa manera, alertó lo que puede suceder con el precio de la carne.

“No va a ser fácil porque hay muchas variables. Hay mucha incertidumbre porque hay mucha especulación y los precios se van a ir para arriba de acá a enero”, afirmó el referente del sector. Además, planteó que la gente va a comprar menos porque el problema es la inflación que no es de la carne solamente. “La inflación de todo el resto hace que doña Rosa tenga menos plata en el bolsillo y menos plata para comprar carne”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com