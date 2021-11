Viotti irá a fondo con sus denuncias: busca que se terminen las campañas sucias

Fuentes cercanas al recientemente reelecto Concejal de JxC, confirmaron a R24N que busca llegar al fondo de la cuestión y encontrar a los responsables de orquestar una serie de campañas sucias en su contra.

El radical presentó una serie de denuncias por calumnias e injurias, buscando dilucidar el origen de estas "fake news" e intentar que este tipo de maniobras no se vuelva a repetir.

Desde el equipo de Viotti creen saber quienes son los ejecutores y los responsables de estos ataques, pero son cautos y no quisieron adelantar nombres.

Según manifestaron, aportarán a la justicia todos los elementos de prueba con los que cuentan. "No queremos adelantar nada. No queremos jugar el mismo juego. Lo dejamos en manos de la justicia", afirmó a este medio una fuente del partido que pidió no ser identificada.

En los últimos años las campañas políticas se vienen centrando casi exclusivamente en la imagen de los candidatos. Mucho rostro y pocas ideas. Los políticos ya no discuten posturas o planes y, generalmente, ideas sobre cuestiones muy puntuales, y que no hacen a los problemas de fondo, ocupan sus campañas como escaso condimento a su imagen.

Este contexto a llevado a los "trolls" y las "fake news" a constituirse en las herramientas preponderantes en el planteo de la "discusión política" (si es que se puede definir así). El juego de los candidatos está centrado en demostrar quien se ajusta más y quien se ajusta menos a los estándares morales.

Últimamente esta metodología ha degenerado en rabiosos ataques que buscan instalar mentiras sobre la vida del rival. En Rafaela, Viotti ha sido el más atacado en la última campaña, llegándose a afirmar desde que es millonario hasta las barbaridades más irreproducibles.

Es tarea de nuestros representantes, de los políticos atacados, de futuros candidatos y de la justicia perseguir estas cada vez más intolerables conductas. La discusión, por otro lado, debe volver su foco a la solución de los problemas y la forma de lograr desarrollo social y económico.