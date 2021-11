Gabriela Cerruti: "Javier Milei tiene prácticas muy ligadas a los peores momentos de la humanidad"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, renovó las críticas del oficialismo contra el liberal Javier Milei, quien resultado diputado electo y asumirá desde el 10 de diciembre, tal como lo hiciera ayer el presidente Alberto Fernández.

Cerruti pidió a la oposición que tenga "sensatez y vocación de consensuar y de tener diálogo" en el marco de la convocatoria realizada por el presidente Alberto Fernández tras los comicios legislativos del pasado domingo.

"El Presidente está convocando al diálogo, lo dijo ayer (por el miércoles) en su discurso (en la Plaza de Mayo). Tenemos un límite sin duda; específicamente a quienes siguen al señor (Javier) Milei que han demostrado prácticas muy ligadas con los peores momentos de la humanidad. Por el resto de las fuerzas se está convocando al diálogo y el Presidente llevará adelante una convocatoria más formal cuando sea necesario", dijo esta mañana Cerruti en la conferencia de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.

Asimismo, dijo: "Escuchamos a la ciudadanía cuando vota y cada día, es una construcción de todos los días. A pesar de muchos agoreros, el Gobierno está fuerte, consolidado y entusiasmado, decidido a llevar adelante lo que resta por hacer".

El miércoles el presidente Alberto Fernández se refirió en su discurso por el Día de la Militancia a la convocatoria al diálogo a la oposición u manifestó: "Si (Mauricio) Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios, no hay problema; si (Javier) Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado, nada que hablar tenemos con ellos".

Rápidamente, Milei recogió el guante y contestó desde las redes sociales. En su cuenta de Twitter, el diputado electo escribió: "Alberto Fernández, además de que hacés gala de ignorar que es ser liberal, te cuento que no participo de diálogos entre miembros de la casta, que solo sirven para cagar a la gente".

Con información de www.ambito.com