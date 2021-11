Repuntaron los casos de Covid en Rafaela ante la inacción se todos

Hay muchos que están convencidos que la pandemia es cosa del pasado y se dejaron de tomar recaudos, sobre todo en materia de control en lugares públicos y se dejó de hacer campañas en busca de que toda la población tome los recaudos necesarios para evitar contagios.

La pandemia no termino y de seguir con la actitud que muchos tomaron, seguramente en un futuro no muy lejano vamos a estar transitando por momentos que ya conocemos y nadie quiere que se repitan.

Hay que seguir insistiendo que el Covid no se fue y no es cosa del pasado, principalmente para no tener que llorar muertes de seres queridos evitables.

Rafaela y la provincia registraron este jueves un repunte de nuevos casos de coronavirus, con 4 y 84, respectivamente, pero sin que se reportaran personas fallecidas por la enfermedad.

El Ministerio de Salud divulgó el parte diario y también el de la jornada anterior, que no había sido brindado por problemas en la base de datos de la cartera nacional.

Con esto, el acumulado de casos en la provincia trepa a 471.114 desde el inicio de la pandemia, con 8.617 muertes, mientras que en la ciudad ya son 14.864 y 320.

Con información de Radio Rafaela