¿Volvieron a hablar?: Julio Cobos contó cómo está su relación con Cristina Kirchner tras años del conflicto con el campo

El senador nacional y ex vicepresidente durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Julio Cobos, contó cómo es su relación con la actual vicepresidenta tras años del conflicto con el campo. El dirigente que integra la Unión Cívica Radical (UCR) reveló detalles de su vínculo con la mandataria y también respondió si volvieron a hablar o no.

En una entrevista al canal A24, Cobos manifestó que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner “formaron un frente y él es el presidente”. En el mismo sentido, sostuvo que el consejo que yo le da al Jefe de Estado “es que asuma como presidente”. “Si tiene un compromiso de gratitud me parece que ya está, ya lo pagó. La ciudadanía reclama que cambie el rumbo y asuma con toda autoridad”, completó.

Luego, reveló que conoció a Alberto Fernández y que por él teniendo “estima” porque en su tiempo de gobernador Mendoza el mandatario fue Jefe de Gabinete. “Duró hasta el conflicto del campo. Ejercía mejor el poder como Jefe de Gabinete que como lo está ejerciendo como presidente”, lanzó y agregó: “Tendría que tener más poder, el que ganó las elecciones fue él y se tiene que dar cuenta”.

Tras ello, llegó el turno de la vicepresidenta. Al ser consultado por un llamado entre ambos, Cobos afirmó que desde el 2008 cuando votó en contra de las retenciones al campo no mantiene una comunicación con Cristina Kirchner. “Nunca más hablamos mano a mano, nos hemos saludado y encontrado. Me dirijo a ella cuando pido la palabra pero no ha habido chicanas. Ha sido correcto”, expresó.

“No me corto las venas pero no tendría problemas” de sentarse a tomar un café y charlar. Igualmente, sostuvo que tuvo una charla después de la histórica sesión del Senado para “sellar lo que pasó en el conflicto del campo”. En ese sentido, afirmó que “se perdió una oportunidad el país un gobierno de unidad nacional como el que habíamos pergeñando y nos prestamos cinco gobernadores radicales”.

Respecto a la forma de ser de la mandataria, manifestó que es la misma que él conoció. “Es una persona con mucho ejercicio y concentración del poder. Ella está permanentemente ejerciendo el poder, no lo sabe delegar”, remarcó sobre su personalidad. También agregó que ella decide en el Senado y no el presidente del bloque.

Con información de www.elinransigente.com