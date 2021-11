José Luis Espert durísimo contra el Frente de Todos: «Una máquina»

El candidato electo en la provincia de Buenos Aires (PBA) José Luis Espert utilizó su cuenta de Twitter para apuntar contra diferentes personalidades vinculadas al Frente de Todos (FdT) que se refirieron a las cuestiones económicas más sobresalientes de la semana, a saber, la prohibición del Banco Central de comprar pasajes al exterior en cuotas con tarjeta de crédito y el precio de la carne. “Parece que el kirchnerismo, entre otras delicias, es una máquina de fabricar bestias brutas”, sostuvo Espert durísimo en su publicación en redes sociales.

En un primer posteo, apuntó contra Pablo Duggan, quien se refirió a la prohibición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de comprar pasajes al exterior en cuotas con la tarjeta de crédito. “La medida del gobierno va en la dirección correcta (…) No hay otra salida que pedir el esfuerzo de dejar de gastarlos en consumos no esenciales”, consideró el periodista en Twitter. La respuesta de Espert no se hizo esperar. Este domingo salió con los tapones de punta contra Duggan.

“No bruto. Los dólares son de quienes los producen, los generan, de quienes los entregan a cambio de pesos al BCRA. Eso hace que los dólares sean del campo, los petroleros, los empresarios de turismo, etc. O sea, del sector privado, de la gente común. El BCRA es un mero cambista”, explicó el diputado electo. Las publicaciones continuaron. La segunda víctima fue Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación realizó un extenso hilo de tuits sobre el dólar.

El funcionario advirtió que, “cuanto menos dólares tengamos, más riesgos hay de devaluación”. “Bestia bruta ¿Por qué el BCRA se quedó sin dólares cuando lo obligan al campo a entregar cosechas récords de granos (entre otros generadores de dólares)? Porque se los gastan porque tienen déficit, porque repagan deuda en vez de rollovear, porque pusieron un cepo que aterra, así siempre van a faltar dólares en un país que es una máquina de generar dólares. Gobernados por bestias brutas o cobardes (que no bajan el gasto público a lo bestia), siempre terminaremos en crisis de escasez de reservas que lleven a devaluaciones”, dijo.

Por último, le respondió a Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, quien aseguró que en 2022 el contexto internacional presionará el precio de la carne y anticipó que profundizará la intervención. “Otra bestia bruta. Ya van 3 (Duggan, Kulfas y este zapallo) en solo unas horitas de este hermoso domingo. Parece que el kirchnerismo, entre otras delicias, es una máquina de fabricar bestias brutas”, remarcó el diputado electo en la provincia de Buenos Aires.

Con información de www.elintransigente.com