Marcelo Polino empezó a ventilar datos secretos de la China Suárez

Luego de que la China Suárez le deje de responder el teléfono y los WhatsApp, Marcelo Polino quedó dolido con la actriz, porque finalmente llegó a la conclusión de que la amistad que tenían, de años, no era tan grande como pensaba.

En Intrusos contó que durante más de un mes ella lo mantuvo en su celular en “visto”, para retomar la comunicación por una vía que, según él, "no daba", dada su relación.

En un móvil donde dejó en claro lo decepcionado que está con, después de todo lo que él hizo por ella en sus peores momentos. “Yo con ella tengo una amistad pero como con esos parientes que no ves nunca, no es que tengo la diaria”, arrancó Polino.

Luego contó el episodio que le cayó tan mal: “Cuando Eugenia se fue a España me invitó a visitarla y yo dudé si ir, porque justo tenía una semana de vacaciones… Pero bueno, al final no fui y estalló todo el escándalo. Ahí le escribí y me clavó el visto y no me contestó. Es decir, quedé como en el medio de esa situación”.

“Estando en Miami, veo que me escribió, treinta días después, pero… ¡por mensaje de Instagram! O sea, yo ni siquiera lo abrí, ¡porque no soy un fanático que le escribe por Instagram!”. Ella tiene mi teléfono, así que me llame ¡No da! ¡No le leí! Yo no la tengo bloqueada. ¡No sé por qué se comunicó por ahí!”., siguió y finalizó: “Yo la entiendo, estará pasando un momento difícil, pero bueno…”.

Fuente: caras.perfil.com