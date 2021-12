Los programas Entrenamiento para el Trabajo e Inserción Laboral cerraron un gran año de trabajo

La Oficina Municipal de Empleo trabaja en tres ejes fundamentales: la orientación laboral, la formación profesional y la inserción laboral. Además, articula programas de empleo de diferentes niveles de gobierno -municipales, nacionales y provinciales- como son las Prácticas Laborales que dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe y los Entrenamientos para el Trabajo y Programa de Inserción Laboral que se bajan al territorio a través del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En este marco, en el Parque de los Eucaliptos, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; el jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Daniel Mendoza; y el personal de la Oficina Municipal de Empleo recibieron a los y las jóvenes y representantes de empresas para realizar un cierre de año del programa Entrenamiento para el Trabajo.



“GRACIAS AL TRABAJO MANCOMUNADO”

En el encuentro, Juan Ignacio Ruggia expresó: “Dimos por finalizado el año 2021 de Entrenamiento para el Trabajo e Inserción Laboral. Tenemos la alegría de haber llegado a la meta y haberla superado; 300 jóvenes estuvieron o están insertos en empresas de la ciudad. Tuvimos la presencia del jefe de la Agencia Territorial de Trabajo de Nación, Daniel Mendoza; un actor principal para tener hoy esta cantidad de Entrenamientos. El otro actor principal son las empresas; tuvimos la presencia de ellas, una conjunción de 70 en total. La verdad que tener todo esto en funcionamiento, no es más que gracias al trabajo mancomunado entre el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado local y el sector privado; que en esta conjunción hace que las y los chicos de la ciudad tengan su primera experiencia laboral. Es emocionante ver cómo han crecido en estos meses, quedan las puertas abiertas de la Oficina Municipal de Empleo para seguir formándose y capacitándose, también para formar equipo con las empresas, que es otro de nuestros objetivos. Por último agradezco al equipo de la Oficina por trabajar en conjunto para que hoy tengamos estos resultados positivos”.

Por su parte, Daniel Mendoza destacó la articulación entre los distintos niveles de Estado para implementar políticas públicas que promueven la inserción laboral. “Es un gusto estar en Rafaela. Aquí es un lugar donde uno ve consumado el trabajo, con los números de la cantidad de trabajo y gestión que logra la Oficina Municipal de Empleo y el Municipio. Esto le da sentido a mucho trabajo. Estar acá es verlos a ustedes y ver jóvenes que ya no son los mismos que cuando arrancaron el Entrenamiento para el Trabajo. Hoy pueden contar que tienen una experiencia laboral, un aprendizaje y una nueva habilidad; ustedes no son los mismos que hace 8 meses. Todo esto es parte del proceso que proponemos. Manifiesto la alegría de estar hoy aquí y conocerlos; también ver el buen uso de los recursos del Estado. Veo un aporte muy importante del Estado nacional, el Estado provincial y el Estado local a la inserción laboral”.

“ESTA ES NUESTRA EXPERIENCIA”

A su turno, Facundo Farías, representante de la empresa Remonda Castro, dijo: “Empezamos el programa con dos chicos; después uno de ellos siguió trabajando con nosotros y hoy forma parte del plantel de la empresa. Luego del Entrenamiento para el Trabajo pasamos al programa de Inserción Laboral, donde recibimos el asesoramiento. Esta es nuestra experiencia, de nuestra parte es muy buena. No sirve de nada que la Oficina de Empleo genere estas cosas, si las empresas no nos comprometemos y formamos parte de aplicar estos programas, y no solo aplicarlos, sino también replicarlos en otros conocidos y compañeros”.

Por último, Ana González, participante de Entrenamiento para el Trabajo, contó: “Tengo 21 años y hace un año estoy trabajando en Helados Cantabria. La verdad es que la experiencia es buena, no me puedo quejar por nada. Estoy muy contenta y cómoda, el ambiente es muy lindo”.

También, Narela Destéfani dijo: “Tengo 22 años y participé del programa de Entrenamiento para el Trabajo en Megatone. Mi puesto fue en el Call Center, donde tenía que comunicarme con gente que tenía deudas. La verdad es que fue una linda experiencia donde pude aprender y también compartir con compañeros y todos los que participaban del programa. Me sentí cómoda con las personas que estaban a cargo nuestro”.

Fuente: diariolaopinion.com.ar