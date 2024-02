El problema del tránsito en Rafaela son los muertos, no los ruidos

Con bombos y platillos la municipalidad hace anuncios que pareciera que son lisa y llanamente el descubrimiento del agujero del mate. Hay que ser muy serios en las políticas de tránsito , son muchos los accidentes y los heridos y por desgracia los muertos. No es destruyendo escapes que se va a solucionar. La solución va a llegar cuando se sature la ciudad de presencia de guardas municipales, multas severas para los que no llevan cascos, con secuestro de motos y ser muy severos con quienes no respetan las velocidades máximas y las sendas peatonales. Ni que hablar de los controles de alcoholemos. Hay que ser severos al extremo por que en Rafaela el tránsito es un gran problema y seguro que no se soluciona con la destrucción de escapes.

El parte de prensa municipal



En el marco de distintas acciones orientadas a lograr un ordenamiento vial, que permita mejorar los niveles de seguridad de quienes transitan por las calles de Rafaela, el Gobierno municipal llevó a cabo un procedimiento que constó de la destrucción de escapes antirreglamentarios.

El procedimiento se llevó a cabo en un tramo del Camino Público nro. 27 y estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero; el juez del Juzgado de Faltas Municipal nro. 1, Nicolás Borda Bossana; del Juzgado de Faltas Municipal nro. 2, Claudio Nicola; y la coordinadora de Protección Vial y Comunitaria, Mariana Arias, junto a agentes de esa dependencia.

Al respecto, el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, describió que se trata de escapes "que generan malestar en los vecinos, ruidos molestos y no están habilitados".

Bottero señaló que la intervención efectuada por el Municipio local "es parte de lo que queremos hacer" y agregó: "Queremos enviar al Concejo un proyecto de ordenanza para que las motos que tengan estos escapes -desarmarlos por supuesto- sean restituidas, con escapes reglamentarios, a sus propietarios".

Por lo tanto, el objetivo del Estado municipal es devolver la moto retenida en condiciones estructurales aptas para su circulación en la vía pública.

"Estamos trabajando. Es una fuerte decisión del intendente Leonardo Viotti, desde la Secretaría de Gobierno y Modernización que me toca conducir, avanzar con los controles para que los rafaelinos podamos circular tranquilos y que todos seamos más respetuosos en nuestra norma de convivencia, especialmente, en lo que tiene que ver con el tránsito", expresó Bottero.