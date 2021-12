El “récord” de Alberto Fernández que supera a Mauricio Macri y pone contra las cuerdas al Gobierno

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, dio a conocer el “récord” de Alberto Fernández que supera al expresidente, Mauricio Macri, y pone contra las cuerdas al Gobierno. El legislador también reveló que al Ejecutivo nacional “no le importa” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que eso quedó plasmado con las declaraciones de Martín Guzmán.

“Que no haya presupuesto en marzo significa que no les importa el acuerdo con el Fondo”, expresó Espert en TN. En ese marco, sostuvo que el Gobierno no está haciendo ningún esfuerzo por acordar con el Fondo. “El escenario de entrar en un atraso de los pagos con el Fondo, es un escenario que habría que empezar a medir”, adelantó preocupado.

Por otro lado, reveló cuál es el “récord” de Alberto Fernández y del gobierno del Frente de Todos. “El presupuesto decía fijase el gasto público en tanto. Lo que uno debería hacer es ver de cuánto es el gasto público y preguntar cómo se financia. Después ver si el financiamiento es realista o no”, resumió. En ese punto, sostuvo que se veía que el programa “no era relista”.

En ese punto, señaló que “implicaba un aumento de la deuda pública de 25 mil millones de dólares más los 20 mil millones de dólares anuales que nos viene endeudando Alberto Fernández que es récord desde la vuelta de la democracia”. De acuerdo a Espert, la deuda es superior a la contraída por el expresidente Mauricio Macri, Domingo Cavallo y otros dirigentes de la historia argentina.

El economista explicó que es mucha deuda emitida internamente en Argentina y que afuera no se está colocando nada. “La emisión monetaria es deuda, cada peso de déficit es deuda. Después vemos quién es el acreedor y 6 mil millones de dólares de organismo internacionales que no existen”, siguió el diputado. Para finalizar, indicó que “la que tiene las riendas del poder es Cristina y Cristina no quiere un acuerdo con el Fondo”.

