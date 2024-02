Maximiliano Pullaro: "Al ajuste lo están pagando las provincias"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó en claro su acompañamiento a los objetivos del gobierno nacional de reducir el déficit, aunque cuestionó que se perjudique sobre todo "al interior productivo". Apoyó el reclamo del chubutense Ignacio Torres y lamentó "las formas" con las que actúa el presidente de la Nación. "Tenemos que entender que hay que dialogar", remató.

El mandatario formuló declaraciones políticas en el curso de su visita a Rafaela. Allí, al ser consultado sobre su inclusión en la lista de gobernadores impugnados por el gobierno nacional, tras el fracaso del tratamiento de la ley de Bases, Pullaro expuso que "yo tengo buen vínculo con con la inmensa mayoría de los funcionarios. El Presidente a veces tiene algunos conceptos y algunas formas que no comparto. Comparto el fondo de lo que está haciendo: terminar con el déficit fiscal, terminar con el populismo en la República Argentina. Eso es fundamental para que Argentina pueda arrancar: no hay ningún gobierno ni ningún país del mundo que pueda crecer con déficit fiscal crónico y permanente, que pueda crecer con endeudamiento externo o con emisión monetaria. Eso genera inflación y nos hace vivir a todos más pobres y peor. Pero bueno, el presidente tiene sus formas y nosotros tenemos las nuestras.

"Nosotros creemos en el consenso, creemos en el diálogo. Creemos que de estas situaciones se sale entre todos y fundamentalmente escuchando. Nosotros, con mayoría en ambas cámaras legislativas, sacamos todas las leyes por consenso. El Presidente tiene métodos distintos, pero nosotros coincidimos en el fondo. Y con respecto a la Ley Ómnibus acompañamos, la votamos en general y votamos la inmensa mayoría de los artículos. Lo que yo no voy a hacer nunca es entregar el sistema productivo de la provincia, y cuando me tuve que plantar lo hice. Pero por cosas importantes, no me quedo con la chicana o el agravio personal", añadió.

Al respecto, Pullaro precisó que "me planteó por las retenciones al campo y a la industria, porque nos reventaba, terminaba con 760 pymes que están exportando, e iba a traer detracción económica al interior productivo. Y me planté cuando venían por los biocombustibles también, porque el 85% de los biocombustibles es de Santa Fe. Yo no me voy a poner en peleas dogmáticas o conceptuales con el Presidente de la República Argentina; yo quiero que le vaya bien a mi provincia, que es mi responsabilidad.

- Pero Santa Fe es una de las provincias más castigadas. Se le retiene el 42% por cada peso que aporta, mientras que en el caso de Buenos Aires es el 20, y de Córdoba el 15 -se le preguntó al gobernador.

- A mí eso me da una bronca terrible y lo planteo, y creo que lo estamos logrando poner en la agenda. Y también los santafesinos empezamos a comprender eso. Tenemos que defender a la provincia ante modelos que siempre apuestan al saqueo del interior productivo. Pero eso es porque los gobiernos nacionales están llenos de funcionarios porteños. Los porteños terminan tomando todos los gobiernos, y creen que todo el país tiene que trabajar para que ellos la pasen bien. Para que puedan trabajar, para tener su ciudad ordenada, para que no haya conflicto en el conurbano, para que los planes sociales se vuelquen en el conurbano, para que los subsidios al transporte se vuelquen en el conurbano. Acá se decidió recortar los subsidios al transporte, pero nos recortan al interior. A nosotros nos recortaron 1500 millones, tuvimos que aumentar el boleto. Al conurbano no se los tocaron. Les daban 85.000 millones al conurbano y se lo siguen dando. Al fondo de los combustibles Santa Fe aporta 4000 millones. El Fonid (Fondo de Incentivo Docente), de casi 4.500 millones por mes que nos descuentan, era para nuestros docentes. A la Hora 25 la dejaron de pagar.

Fíjense como están las rutas nacionales. Y las rutas provincia están detonadas por el transporte internacional y nacional, porque por nuestro puerto sale el 70% de la cosecha de la República Argentina y no queda nada. Sin poner el grito en el cielo, sin amenazar, tenemos que discutir política y poner estos temas en agenda. Y entender que tenemos que construir un programa santafesino, porque si a Santa Fe le va bien, a la Argentina le va a ir bien, porque va a haber más trabajo".

"Se debe dialogar"

En simetría con eso, el mandatario santafesino consideró que Milei tuvo un comportamiento "injusto" con el gobernador chubutense Ignacio Torres. "El gobernador Torres apoyó el cambio, acompañó la ley Bases, simplemente peleó por lo que él entendía que era correcto. Fue a la Justicia y le ganó ya en dos oportunidades al Gobierno Nacional. Primero con lo que le descontaron de transporte y segundo con lo que le estaban descontando de coparticipación. Es verdad que le descontaron por un crédito que tenía la provincia de Chubut, garantizado con descuento de coparticipación. O sea, el Estado Nacional legalmente puede hacer ese descuento, pero se supone que tiene que dialogar. Es como que Rafaela le deba a la provincia y yo de un día para el otro, porque me enojo con el intendente, porque me gana un fallo de una cuestión secundaria, le descuento al municipio toda la coparticipación y el intendente no va a poder pagar los sueldos. El gobernador Torres tampoco puede. No digo que lo que hizo el Gobierno Nacional no sea legal, pero en un marco democrático, en donde los chubutenses también son argentinos, se debió consensuar, se debió charlar esto y llevar adelante otras posibilidades. Por supuesto que Chubut tiene que pagar sus deudas. Como nosotros siempre honramos las deudas", subrayó.

A propósito de ello, y en cuanto a las finanzas de las provincias en general, destacó que "Santa Fe es una provincia ordenada, hemos tenido buenos gobernadores y no tan buenos, pero todos hemos sido ordenados. Desde Reutemann en adelante fueron todos ordenados. Más allá de que Omar Perotti a nosotros nos dejó un déficit, no fue un gobierno desordenado. Tuvo problemas como la inflación y la sequía, que afectaron a la provincia. Digo, las cosas suceden por algo. No es que te lo quiero justificar tampoco; yo hubiera gestionado distinto. Pero digo: fueron gobiernos ordenados. Santa Fe no es una provincia que tenga una deuda que no puede pagar. Pero hay 18 provincias a las que, si el Gobierno Nacional quiere, le cierra un grifo y mañana no pueden pagar sueldos. Entonces eso amerita una discusión política de las 24 jurisdicciones de la República Argentina. Porque no es justo tampoco que vos recortes los fondos de los demás".

Siempre en ese marco, fue categórico en cuanto a que "al Estado Nacional hay que ordenarlo y lo estamos ordenando entre todos. Pero lo están ordenando a costa nuestra. Porque yo aporto y mi provincia aporta 3.900 millones de pesos por mes al fondo del transporte y retornaban 1.500 millones solamente y no vienen más. Porque mi provincia aporta también para el Fonid y no viene más. Y eso se lo queda Nación. Entonces no es justo lo que está sucediendo. El ajuste no lo está pagando un sector privilegiado, lo están pagando las provincias y lo están pagando las municipalidades. Porque lo que no viene en recursos se termina trasladando en función de la coparticipación, es decir, tampoco va a las municipalidades. Y es la realidad. Entonces, lo mejor que le puede pasar a la República Argentina es que entendamos que tenemos que dialogar, dialogar mucho para salir adelante".

CON INFORMACION DE EL LITORAL.