Menos planes: reapareció Chiche Duhalde y apuntó contra las mujeres que reciben jubilaciones sin aportes

La ex senadora nacional y mujer del ex presidente Eduardo Duhalde, Hilda ‘Chiche’ Duhalde sorprendió con un duro mensaje contra los planes sociales. La exfuncionaria aseguró que son muchos y están controlados de forma ineficiente. En ese contexto, mantuvo una fuerte discusión con el economista de CEPA, Hernán Letcher, ya que la exdirigente cuestionó a las mujeres que reciben jubilaciones sin aportes.

“¿Por qué tenemos tantos planes sociales? Yo tendría solamente dos planes sociales, la Asignación Universal por Hijo con el control necesario para que vayan a la escuela y los cuiden en salud”, señaló Chiche en declaraciones a Crónica. Luego, sostuvo que dejaría la Tarjeta Alimentar “por el valor necesario para que la familia coma en su casa y que no sean los atorrantes de siempre que tienen a las familias de rehenes haciéndolos ir a cualquier lado”.

Por su parte, el economista manifestó que “fuera de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar tenes el Potenciar Trabajo. No llegan a un millón de casos”. Automáticamente, la exlegisladora lo interrumpió y afirmó que “se queda muy corto” porque hay “muchos planes más. En un tono de sarcasmo y prepotencia, el economista le preguntó: “¿Cuál? Si vos sabes, contame”.

“Te dan planes para que una mujer que no alcanzó los años de jubilación por el solo hecho de tener cinco hijos o siete hijos se pueda jubilar sin haber hecho los aportes”, señaló Chiche Duhalde. Inmediatamente, el economista le preguntó “eso te parece que está mal. En serio Chiche, ¿te parece que está mal?”. Sin titubear, la esposa del expresidente indicó: “Eso está mal”.

Y señaló que “el ANSES tiene que estar para la gente que aportó”. Letcher, la interrumpió y acotó que la presunción que plantea es que “el que no hizo aportes fue porque no quiso y, honestamente, no fue lo que pasó en Argentina”. En ese momento intervino Guillermo Moreno y le dijo al economista: “Sos un irrespetuoso, no le faltes el respeto a la que después de Eva Perón se ocupó de los humildes en nuestra patria”.

