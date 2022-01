Messi tiene coronavirus: está aislado en Rosario

Lionel Messi tiene coronavirus. El capitan de la Selección Argentina dio positivo a una prueba realizada en las últimas horas y quedó aislado en Rosario junto a su familia. La información fue confirmada esta mañana por el club Paris Saint-Germain (PSG), donde el argentino juega desde esta temporada.

"Los 4 jugadores positivos para Covid-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala. Actualmente respetan el aislamiento y están sujetos al protocolo sanitario correspondiente", detalló el club francés en un escueto comunicado emitido este domingo.



Los contagios fueron detectados antes de la vuelta a los entrenamientos, que se concretó ayer. Originalmente estaba previsto que Messi regresara hoy a las prácticas junto con el resto de los jugadores sudamericanos del plantel -a excepción de Neymar-, como Ángel Di María, Leandro Paredes y Marquinhos.

"Llevamos casi dos años con el virus y todos nosotros sabemos lo que debemos evitar para contagiarnos e incluso nos podemos contagiar. Leo Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando dé negativo en la Argentina viajara inmediatamente para Francia. No sabemos más que eso", soltó Mauricio Pochettino, DT del PSG, en la conferencia de prensa que ofreció este domingo.

Hasta que no dé negativo en Argentina, no podrá viajar. Estamos esperando eso, el test que certifique que puede viajar. Y luego veremos las condiciones para ver si puede jugar o no.", agregó Pochettino ante la repregunta de un periodista.

Señales

La primera señal de que algo pasaba se dio ayer cuando se dio ayer cuando los argentinos que habían venido al país a pasar las Fiestas viajaron juntos desde Rosario hacia París, pero Leo no estuvo entre ellos​ más allá de que los futbolistas se subieron a uno de los aviones que es propiedad de la empresa familiar de la Pulga.



El anuncio de los cuatro contagios se había hecho ayer, pero recién este domingo se dieron a conocer las identidades de los futbolistas afectados.

"Los test efectuados durante el receso de invierno y antes de la vuelta a los entrenamientos revelaron cuatro casos positivos de covid-19 entre los jugadores y un positivo en el equipo técnico. Las personas afectadas siguen los protocolos covid en vigor", había detallado el club en un comunicado.

El París Saint Germain vuelve a la competición este lunes, en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, contra el Vannes, de la cuarta categoría. Sin embargo, se esperaba que Messi recién jugara el domingo 9 de enero contra Olympique de Lyon.

El capitán de la Selección había llegado a la Argentina el pasado 23 de diciembre. Lo hizo en un jet privado acompañado por Di María, Paredes e Icardi -estos dos últimos luego viajaron hacia Buenos Aires-. Messi se quedó en Rosario, donde pasó las Fiestas de Fin de Año con su familia en una casa que tiene en un country en las afueras de la ciudad.

A través de sus redes sociales se lo pudo ver disfrutando del descanso y hasta se dio el gusto de participar de una fiesta privada en la que cantó y bailó junto con su pareja, Antonela Roccuzzo, al ritmo de Las Palmeras, la tradicional banda de cumbia santafesina.

Fuente: Clarín