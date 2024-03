¿Quién reemplaza a Leo Messi en los amistosos de la Selección Argentina?

El isquiotibial derecho trae a maltraer a Leo Messi desde hace meses. Así como nunca sufrió problemas musculares durante gran parte de su carrera, en el último semestre del 2023 y en este inicio del 2024, el 8 veces ganador del Balón de Oro padeció de tres lesiones en dicha zona que lo alejaron de por lo menos 7 encuentros de Inter Miami.

Ahora, el isquiotibial y la molestia que sufre allí hace que Leo Messi se pierda la gira por Estados Unidos de la Selección Argentina, ya que el pasado sábado la propia MLS confirmó que el capitán argentino no figura entre los convocados de la liga para sus respectivas selecciones. por lo que no será parte del equipo de Lionel Scaloni en los amistosos ante El Salvador y Costa Rica.

Sin su presencia, ni la de su reemplazante natural –Paulo Dybala, también desafectado por lesión– ¿quién puede ser el que se meta entre los titulares de la Selección Argentina por Messi? A priori podría darse lo que ya sucedió en recientes ocasiones en donde Leo no pudo estar: que su reemplazo sea Lautaro Martínez y el seleccionado juegue con doble 9 junto a Julián Álvarez, con Ángel Di María gravitando como mediapunta. Otra alternativa, ya utilizada por Scaloni, sería la de Nicolás González, quien jugó por Messi en aquel encuentro en La Paz ante Bolivia por Eliminatorias.

Siguiendo con más opciones, Scaloni podría optar por darle la oportunidad a juveniles como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte o Valentín Carboni. Por último, el entrenador también tiene como variante hacer una modificación táctica, sostener el doble 9 Álvarez-Martínez y que jueguen cuatro volantes detrás de ellos, aunque eso implicaría que Di María sea suplente. Sea como sea, la situación está clara: reemplazar a Messi nunca resulta sencillo.

¿Messi viaja con el plantel de la Selección?

A pesar de estar lesionado y de no tener la posibilidad de jugar, aún no se confirmó si Messi estará junto a la delegación realizando la gira, o si se quedará en Miami afrontando la recuperación de su problema en el isquiotibial derecho. Al tratarse de una fecha FIFA en la que la Selección disputará sus partidos en Estados Unidos, el astro albiceleste no descarta acompañar a sus compañeros en la gira en la que ya se palpita la Copa América, aunque quedará definir que es lo mejor para su lesión.

La Selección Argentina chocará con El Salvador el 22 de marzo en el Estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia y el 26 del mismo mes con Costa Rica en el Estadio Coliseo de Los Ángeles.

Luego, en junio, el domingo 9 afrontará su compromiso con Ecuador en el Soldier Field de Chicago y cerrará su preparación para la Copa América el Viernes 14 frente a Guatemala en el FedEx Field Stadium de Washington.

El debut en el certamen continental será el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta contra el ganador del duelo que protagonizarán Canadá y Trinidad y Tobago en uno de los repechajes de la Concacaf.

Fuente: bolavip