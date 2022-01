El DJ que contrató Messi, Fer Palacio, salió a defenderse de las acusaciones tras el Covid positivo del futbolista

Lionel Messi no viajó hacia París para reincorporarse en los entrenamientos del PSG, lo que levantó diversas sospechas que se terminaron confirmando hoy: el futbolista dio positivo en Covid-19. Se encuentra aislado junto a su familia en Rosario, esperando el alta.

Muchos empezaron a armar el rompecabezas para saber cómo podría haber surgido el contagio, y uno de los principales acusados fue Fer Palacio, el reconocido DJ que contrató el astro del fútbol para su fiesta privada, donde también tocaron Los Palmeras.

El influencer, con más de 1 millón de seguidores, Fer Palacio aclaró la situación con tan solo un par de historias en su Instagram.

"Hice bailar al más grande. Gracias a toda la familia Messi por la invitación", escribió el DJ hace unos días en su cuenta de Instagram. (Foto: Captura)

”Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes, estoy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié, me han llegado a poner ‘asesino’, tengo un montón de mensajes privados... muy mala onda”, contó el DJ hace un rato.

Y agregó: “En fin, yo ayer me había hecho un estudio porque mañana tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid, ahora se los muestro. Así que a todos los que me tiran la mala... un beso”, dijo antes de publicar el resultado de su PCR negativo con fecha 2 de enero.

Los Palmeras tras su encuentro con Lionel Messi: “Ver tu sencillez, mata”

Los Palmeras, ese grupo de músicos al que muchos sueñan con acercarse, fueron esta vez los que cumplieron su sueño al ser contratados por La Pulga para animar la fiesta privada que organizaron los Messi para familiares y amigos en Rosario.

En un video publicado en las últimas horas se ve a los líderes del grupo santafecino, Marcos Camino y Cacho Deicas, en un encuentro inolvidable con el 10, a quien le regalaron un mate y una bombilla personalizados.

“Un detalle para que nos recuerdes”, le dijeron en medio de la innegable admiración y recibieron, en tanto, gestos de máxima humildad del futbolista argentino: “Gracias a ustedes por estar acá”, les dijo.

Leo Messi, con remera verde neón junto a "Los Palmeras". (Foto: Instagram/@lospalmerasoficial)

El diálogo continuó: “Le agradecemos a Dios esta posibilidad que tenemos de poder conocerte, esto es una bendición para nosotros”, le dijo Camino y añadió: “Ya sabés que todo el mundo gira alrededor tuyo, que todos te queremos y ver tu sencillez, mata, nunca lo pierdas eso”.

Frente a tanto elogio, Lio se mostró complacido de la presencia de Los Palmeras en su fiesta: “Muchas gracias. Para nosotros es un placer conocerlos, un agradecimiento, que estén acá la verdad que es una alegría”, los retribuyó.

Fuente: TN