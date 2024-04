Wanda Nara presumió el costoso regalo que le hizo Mauro Icardi: “Me quiere mantener joven”

Wanda Nara publicó en su cuenta de Instagram un video que muestra el nuevo regalo que Mauro Icardi instaló en el living de su casa. Se trata de una máquina de crioterapia eléctrica, que como señaló la hija menor de la pareja, Isabella, “parece una heladera”.



En la presentación de este singular aparato de grandes proporciones, Wanda comentó que iba a probarla por primera vez. “Me voy a meter en esta máquina. Miren a la temperatura que está (casi -160 grados), ¡me voy a morir!”, dijo entre risas. Luego, sumó: “Mauro compró esta máquina, no sé si me quiere mantener joven o qué. ¡Que Dios me ayude!”



La máquina a la que Wanda hace referencia es comercializada por la empresa finlandesa CTN. De acuerdo a la información de su página oficial, trabaja con las bajas temperaturas para activar el proceso natural de curación en el cuerpo. Entre sus bondades, contribuye a la recuperación muscular, del metabolismo y el sueño, combate el envejecimiento, la celulitis y el acné, pero también tiene la propiedad de destruir células cancerosas y tejido anormal.

Dado que esta invención tiene tantos beneficios, posiblemente su uso dentro del hogar no se limite al uso exclusivo de la cantante. Es posible que también Mauro quiera usarla como tratamiento postentrenamiento o después de algún partido de fútbol.

“Amor verdadero”: la tierna imagen que compartió Wanda Nara para anunciar una canción junto a Mauro Icardi

Wanda Nara no deja de sorprender a sus fanáticos con sus lanzamientos musicales. Luego de haber estrenado “Bad Bitch”, “O Bicho Vai Pegar” y “Money”, acaba de anunciar una nueva canción y adelantó que incluye a Mauro Icardi.

La artista sorprendió este lunes al revelar la portada de esta nueva canción y generó gran expectativa entre sus millones de seguidores, aunque por el momento no confirmó cuál es la fecha de estreno.



Se trata de “Amor verdadero”, una canción que llega con una portada en la que Wanda e Icardi están más que enamorados, lo cual generó especulaciones sobre si él será invitado del video o también mostrará su faceta de cantante.

“Van a ser número uno en tendencias”, “El mejor tema del año va a ser”, “Una nueva canción, un nuevo éxito, cada día nos enorgulleces más, te queremos”, “Me muero, va a cantar Mauro con Wanda. ¡Ya quierooo!”, “Mucho amor para cada uno. Dicen que esta novela turca tiene mucho rating”, “Impactado y derretido”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en la publicación de Nara.



Tiempo atrás, la madre de Valentino López ya había adelantado que compuso una canción para el futbolista y que esperaba que él pudiera sumarse al video. Y hoy en sus redes solo escribió: “Tengo algo que quiero compartir con ustedes”.

Uno de los aspectos que llamó la atención de esta imagen promocional es que desentona con el resto de la propuesta visual de la empresaria, ya que apostó por un look casual, denim y parece haber prescindido de las ostentosas locaciones que presentó en sus anteriores videoclips.

Fuente: Ciudad Magazine