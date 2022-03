José Luis Espert votará en contra del acuerdo con el FMI

José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, manifestó que no votará a favor del acuerdo con el FMI, porque no soluciona los «problemas de la gente». Además, sostuvo que no bajará la inflación y que tampoco creará empleo. Por otro lado, el economista comenzó su carrera política hacia las elecciones presidenciales del 2023 y viajó a Mendoza para buscar nacionalizar el partido.

«Kirchneristas buscando votos para aprobar un acuerdo con el FMI, incluso desde antes que se conociera la letra del acuerdo. En este país no te aburrís nunca», ironizó Espert en su cuenta de Twitter, una zona de conforto donde suele disparar filosos comentarios contra dirigentes y partidos políticos. En sus diversos tuits dejó en claro su postura sobre el FMI.

«De acuerdo con Guzmán en esto. Deuda y programa con el FMI son lo MISMO. Pero, el acuerdo con el FMI es INVOTABLE. No solucionará ninguno de los problemas de la gente. La inflación será más alta que en 2021, seguiremos endeudándonos a lo bestia y no habrá gran demanda de empleo», sentenció el dirigente liberal oponiéndose al acuerdo y siguiendo la misma postura de Javier Milei.

«No hay que prestarse a las psicopateadas de los K duros que, en realidad, nunca quisieron pagarle al FMI. El acuerdo firmado es malo para la gente a la cual servimos como diputados (no bajará la inflación ni creará empleo) y, además, como no se cumplirá, es default hoy… o mañana», arremetió Espert contra los militantes de La Cámpora.

¿Campaña para ser presidente en 2023?

José Luis Espert realizó un viaje hacia Mendoza para preparar bases con militantes y convencer a los habitantes de la provincia para apostar por las ideas de la libertad. Espert se mostró con Luis Rosales, uno de sus dirigentes que lo acompañaron desde su inicio en la política, pero que no pudo ingresar al Congreso por falta de votos.

Con información de www.elintransigente.com