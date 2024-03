El Gobierno desplegará un fuerte operativo para hacer cumplir el protocolo antipiquete en los alrededores del Congreso

El ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, desplegará hoy un amplio operativo en la que estarán involucradas todas las fuerzas federales para hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Los alrededores del Palacio Legislativo estarán blindados, donde desde anoche ya había sido vallado. La medida obedece a que organizaciones de izquierda, partidos trotskistas, asambleas barriales y algunos sindicatos, se concentrarán en la Plaza Congreso para manifestarse en contra las políticas y sociales de Javier Milei que inaugurará el período 142º de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, por primera vez desde que asumió su gobierno el 10 de diciembre de 2023.

El operativo será igual o más imponente que el que se diseñó durante el tratamiento del megaproyecto de la denominada Ley Ómnibus. En esa oportunidad, el miércoles 31 de enero y el 1 y 2 de febrero se produjeron incidentes y enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Si bien desde la cartera de Seguridad de exprofeso no brindaron datos precisos sobre la cantidad de efectivos que serán movilizados Infobae pudo reconstruir que se movilizarán más de 3.500 agentes federales, pero que podrían ascender a unos 5.000 si se tiene en cuenta también a la Policía de la Ciudad. También habrá un dispositivo especial del SAME y las áreas de tránsito.

Cinco carros hidrantes encabezarán el dispositivo que se llevará en los alrededores del parlamentos, para prevenir incidentes o actuar ante posibles disturbios y que se corten arterias como Entre Ríos, Callao, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida de Mayo y Combate de los Pozos, entre otras.

Como ya ocurrió en los dispositivos anteriores, del mega operativo formarán parte el Grupo Especial de Operaciones Federales; el Cuerpo de Policía Motorizada; la Brigada Blanca; el Grupo Especial de Asalto Táctico (GEAT) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; la Fuerza Especial “Alacrán” de Gendarmería, y la Agrupación Albatros de Prefectura, entre otros grupos especiales.

Según el razonamiento de la ministra Bullrich, la intervención policial “evita incidentes” más graves. Por eso, sostiene, “no es desmesurado el despliegue de las fuerzas federales”. “Las fuerzas de seguridad deben tener el control para evitar un desastre”, explicaron desde la cartera de Bullrich y que desde el comando central se evalúan la actuación de los cuerpos “de acuerdo con la violencia, a la agresividad de quienes ya nos han acostumbrado a tomar la decisión de romper todo”, explican.

Organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, el MST-Frente de Izquierda Unidad, el MTR Votamos Luchar; el Movimiento 29, el MTR 12 de Abril, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), MTR Histórico, Movimiento Rebelión Popular Facundo Morales, Pueblos Libres, Organización Barrial Tupac Amaru, Movimientos Sociales en Lucha, el Frente Barrial CTA y el Sindicato de Neumáticos (SUTNA), entre otras organizaciones, ya anunciaron que, desde las 17 concentrarán frente al Congreso.

Las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad estarán atentos desde horas tempranas. A las 10 de la mañana organizaciones piqueteras y de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizarán en el Obelisco porteño una conferencia de prensa a través de la cual denunciarán que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, continúa sin enviar alimentos a los comedores comunitarios y que, ante esa situación “el gobierno de Milei no brinda respuesta”, ni los recibe. También van a advertir sobre el “desfinanciamiento de todas las políticas sociales”, como el de urbanización de los barrios populares y la eliminación del programa Potenciar Trabajo.

El discurso de Javier Milei frente a diputados y senadores está previsto para las 21. A esa hora las organizaciones sociales y barriales convocaron a un “cacerolazo” contra la administración de La Libertad Avanza.

Según pudo saber Infobae las fuerzas federales también estarán presentes en las estaciones terminales de trenes y subterráneos de Constitución, Once y Retiro. Para las 17.30, la diputada porteña Celeste Fierro, del MST-Frente de Izquierda Unidad convocó a “saltar el molinete” en Once y marchar a Congreso. “El naufragio de la Ley Ómnibus, la paralización del DNU y el cuestionamiento al Protocolo, demuestran que el programa libertario es inviable, porque implica una verdadera catástrofe social”, opinó la legisladora que estimula el no pago del pasaje. Ante esta actitud, y las que ya suceden, desde la Secretaría de Transporte se informó que la multa por evadir el pago del boleto y saltar el molinete es de $1300.

A pesar del pedido público que realizaron los dirigentes piqueteros, la CGT no convocó a movilizarse a Congreso esta tarde noche. Tampoco se manifestarán contra el discurso que desarrollará el mandatario la mayoría de las organizaciones sociales enroladas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular como el Movimiento Evita, Somos/Barrios de Pie, el MTE, el Movimiento Misioneros de Francisco y, entre otras, el Frente Popular Darío Santillán.

El de hoy volverá a ser un día clave para la ministra de Seguridad: hacer cumplir el “protocolo antipiquetes”, evitar provocaciones de los manifestantes con las fuerzas federales para evitar incidentes que se pueden prevenir y estar atentos a los “encapuchados” que durante el tratamiento de la Ley Ómnibus se infiltraron entre las asambleas barriales, arrojaron piedras y objetos contra los policías y dieron pie a violentos incidentes.

* Para www.infobae.com