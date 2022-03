Con el padrinazgo de Rossi, Busatto se largó por la gobernación de Santa Fe

El diputado santafesino quiere conducir la Casa Gris en 2023. Construcción progre y campaña con eje nacional. La "diagonal Perotti", admitida hoy como error.

En los últimos días ya era un secreto a voces que el diputado justicialista santafesino Leandro Busatto salía a la cancha en la carrera por la gobernación, apadrinado por el exministro de Defensa de la Nación y referente de La Corriente Nacional de la Militancia, Agustín Rossi. Lo que no estaba tan claro aún era la potencia con la que se iba a plantear la interna al espacio del gobernador Omar Perotti a más de un año y medio de las elecciones, pero no escatimaron nada. “La candidatura de Leandro no va a ser testimonial”, bramó el Chivo frente a unos 500 militantes del centro norte de la provincia que participaron del plenario en la sede del PJ en la capital provincial. Y absorbió como error propio haber unificado al peronismo detrás de Perotti en el 2019: “Busqué una diagonal en lugar de seguir por el camino histórico de nuestro espacio. Me equivoqué. En 2019 nuestro candidato a gobernador tendría que haber sido el mismo que ahora lo será en 2023”.

Para el Jefe de Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, tres períodos legislativos fueron suficientes y se siente listo para dar el salto. Pero además de las intenciones personales se alinearon varias condiciones: el propio Rossi decidió no volver a competir; el santafesino Germán Martínez reemplazó a Máximo Kirchner como conductor de los legisladores peronistas en el Congreso, lo que fortaleció la posición de la Corriente; y Roberto Sukerman, actual integrante del equipo presidencial tras su salida del gobierno de Perotti, no descarta volver a ser candidato para la intendencia de Rosario, de esta manera ambos podrían hacer campaña en tándem.

“Es una alegría que podamos volver a discutir qué rumbo queremos para el país y la provincia para el 2023. Si algún dirigente cierra la puerta de este espacio de discusión, lo que hay que hacer es abrirla a patadas y llenarlo de peronismo. Hago un llamado humilde a quienes tienen la responsabilidad en la gestión provincial, tomen en cuenta que el esfuerzo de todos fue lo que les permitió llevarse el bronce a su casa”, disparó Busatto.

Los cuestionamientos al gobierno provincial fueron fundamentalmente en torno a la falta de apertura al diálogo pero también al manejo de los recursos. Entre los oradores de la jornada estuvo la exdiputada y dirigente de Sadop, Patricia Mounier que se quejó de los ofrecimientos salariales a la docencia santafesina, y en esa línea también avanzó el concejal Federico Fullini: “No queremos que la provincia de Santa Fe sea una alcancía, queremos que gobierne un compañero que comunique, conduzca y no un patrón de estancia que nos quiere disciplinar con el látigo”.

Por la unidad

Esas frases y dato de los 107 mil millones de pesos que invirtió el gobierno nacional en el sector industrial en la provincia de Santa Fe y la recuperación del empleo formal, marcan algunas de las estrategias de campaña que van a desarrollar, todas con un fuerte anclaje en la discusión nacional. Con esa mirada, la referencia al acuerdo con el FMI fue inevitable y Rossi se encargó de dar el mensaje de unidad: “No acordar garantizaba la derrota electoral de 2023. Hoy no tenemos garantizado el triunfo, pero evitamos el default. Hay que sostener la unidad del Frente de Todos, que es la condición indispensable para poder competir electoralmente en 2023”.

Además, en la hoja de ruta de la operación Busatto 2023, las industrias están marcadas como puntos claves para frenar y hacer amigos. Lo mismo con el campo, un sector difícil para el rossismo después de la 125, pero con quienes quieren tender lazos con proyectos de ley como el de Pequeños Productores, que prevé una reducción fuerte del impuesto inmobiliario rural.

Sin embargo, hay una carta que desde La Corriente creen que les puede rendir más aún: Busatto quiere ser la alternativa progresista ante una oposición que parece unificarse en un frente de frentes. “No es lo mismo enfrentar un escenario de tercios, con un gobernador socialista que enfrentar a una oposición unificada. El peronismo tiene que tener un candidato que sepa interpretar al progresismo y esos no son los compañeros del gobernador. Tenemos al único candidato que puede ganarle al frente de frentes”, cerró Rossi y entre aplausos, empezó a sonar la marcha peronista.

*Para Letra P