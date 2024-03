Milei les pavimenta la ruta a los camioneros de Santa Fe para limar a Hugo y Pablo Moyano

Sergio Aladio, líder del Sindicato de Camioneros de Santa Fe y disidente de Hugo Moyano, se reunió con Sergio Yasín, secretario de Trabajo de Javier Milei, con el objetivo es acelerar los tiempos para el “registro” y la homologación de un convenio colectivo de trabajo paralelo al de la Federación Nacional de Camioneros.

La rápida recepción del gobierno Milei no es casual. El encuentro se produjo apenas una semana después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizara al Sindicato de Conductores de Camiones de Santa Fe que lidera Aladio a no ser parte de la Federación de Camioneros comandada por Hugo y Pablo Moyano.



De esta manera, el gobierno empodera a un adversario de la familia Moyano y le lima poder a la poderosa federación nacional; Aladio a su vez consigue alfombra roja para avanzar con un convenio propio e independizarse definitivamente de la federación nacional, algo que por más que haya fallo judicial de por medio, sin voluntad política lleva tiempo concretar y poner en práctica. Sin embargo el moyanismo no se rinde: Juan Chulich, quien comanda el Sindicato de Choferes de Camiones, alineado con la federación nacional, avisó que no bajará los brazos.



El nuevo convenio colectivo que aprobará le gestión Javier Milei

Uno de los puntos claves en este conflicto gremial será el nuevo convenio colectivo de trabajo que autorizará la secretaría de Trabajo de la Nación en las próximas semanas. Según los disidentes de la Federación, solo falta la homologación y el registro de ese convenio y “con eso se caería cualquier poder que tenga Moyano en la provincia”. Algo que en el círculo de la conducción nacional rechazan y niegan.

El nuevo convenio tiene puntos que son bien vistos por el gobierno de La Libertad Avanza, entre ellos el “fondo de cese laboral”. Según explican, será administrado entre trabajadores, sindicatos, empresas y cámaras empresariales y tiene semejanzas con el sistema de cesantías y despidos del gremio de la construcción, UOCRA. “Es algo moderno, de 2024, venimos de un convenio hecho a mediados de los 70 y reformulado a finales de los 80”, explican. En el moyanismo argumenta que el nuevo acuerdo busca que las discusiones se den de manera individual con cada empresa y quitarle poder a la negociación colectiva.

De Santa Fe al resto del país

“Una vez homologado el convenio nos da la posibilidad de hacer acuerdos con el resto de las provincias. Cada provincia puede ser autónoma si se separa de la Federación”, le dice a Letra P una fuente del sindicato que lidera Aladio El gobierno fogonea y ve con buenos ojos expandir a otras provincias el conflicto que se dio en Santa Fe como forma de quitarle poder y debilitar a la conducción nacional de Camioneros.

Aladio integra la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT) y desde allí construye alcance nacional. El contacto con sindicalistas es constante. Apuesta a que el nuevo convenio que logró desde Santa Fe atraiga a otros dirigentes de provincias y se animen a despegarse de la Federación. “Hay que prestar atención a lo que ocurra en Córdoba y en las provincias del noroeste”, señala un sindicalista.

El moyanismo santafesino confía que el sueño de Aladio quedará trunco porque entienden que solo podrá firmar el nuevo convenio con “cámaras provinciales y de muy pocos trabajadores”. Otro camionero sintetizó la posición de su sector: “Las grandes empresas no te van a firmar un convenio provincial, no pueden ir provincia por provincia e ir cerrando diferentes acuerdos sino que cierran en todo el país”.

Habrá que esperar la reacción de la Federación de Camioneros una vez que se oficialice el nuevo convenio y no hay que descartar alguna judicialización. Por lo pronto se espera algún rechazo público de la entidad y una movilización interna en todas las provincias para evitar fisuras.

Mientras tanto, en el gobierno evalúan la manera de sacar provecho de la disputa teniendo en cuenta que se trata de un gremio que es un actor central de la vida gremial y política en los últimos 30 años, con enorme capacidad de negociación y condicionamiento por su rol protagónico en la economía.

CON INFORMACION DE LETRA P.