La guerra en Ucrania y sus consecuencias para el país y Santa Fe

El pasado jueves el excanciller de la Nación, Jorge Faurie, volvió a pisar tierras santafesinas y ofreció una disertación analizando los pormenores de la invasión de Rusia a Ucrania, puntualizando las razones, efectos y consecuencias que tendrá la guerra en Europa, Argentina y Santa Fe.

Terminada su conferencia el diplomático de 70 años, oriundo de la ciudad de Santa Fe y egresado de la escuela secundaria Inmaculada, se refirió a temas que son más que importantes para la provincia en su conjunto.

Faurie, quien fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto del país en el período 2017 - 2019 cuando presidía el país Mauricio Macri, anteriormente había sido embajador en Francia, indicó que las potencias europeas dependientes del gas ruso deberán y podrán adquirir gas a un mayor precio en el mercado, cosa que no podrá hacer Argentina por no disponer de los recursos para ello.

—En caso de extenderse en el tiempo la invasión en Ucrania ¿qué puede pasar en Europa teniendo en cuenta la dependencia que tienen varios países de los insumos que exporta Rusia?

—Van a tener un sacudón extraordinario que se va a trasladar a su nivel de vida y van a tener que aceptar ese sacrificio. Tienen recursos económicos impresionantes para salir a comprar en el mercado aún con precios más altos. En una disputa de recursos energéticos escasos frente a lo que demanda el mundo Alemania, Francia o Italia están infinitamente en mejores condiciones que Argentina o Chile, que no tendrán esa posibilidad.

—¿Cómo va a impactar la escalada de precios internacionales de commodities como el trigo, petróleo y gas en nuestra economía y en la de la región?

—Nuestro caso es dramático. El trigo mejora, pero tenemos que limpiar toda la parafernalia de reglas absurdas para que las exportaciones como el trigo lleguen a todos los que quieren consumir. Uno puede decir que va a desarmar el régimen de exportación que he creado para que en el año 2023 llegue el trigo, pero esto es una situación en donde los países necesitan el trigo ahora. En el gas el país no hizo las inversiones necesarias, tenemos un precio de convenio para los sectores sociales mas desfavorecidos. Si hoy decidimos extraer gas eso nos va a llevar mínimo un año y medio o dos ¿y mientras tanto qué hacemos?

—¿Cómo impacta este contexto de guerra y suba de precios en el sector productivo de Santa Fe?

—En los precios objetivos de aquello que Santa Fe produce y es competitivo, lo que viene del sector agropecuario nos tendría que ir muy bien pero hay que desarmar esta parafernalia loca de normativas, retenciones y falta de créditos. Hay que ayudar al exportador porque en la medida de esto habrá ingresos. En el sector de energía todo el país tendrá complicaciones.



El santafesino diplomático de carrera y exembajador de Francia entre 2016 y 2017 fue muy crítico con la política exterior argentina, argumentando que esta "ha perdido el rumbo". Faurie fue crítico con la importación de gas crudo, puntualizando la falta de inversiones, generando dependencia en un escenario inestable como el contexto de guerra actual, involucrando al principal exportador mundial: Rusia.

—¿Cuál es su postura sobre el posicionamiento argentino en lo que refiere al comercio internacional?

—Muy malo. No incentivamos la exportación y traemos insumos de importación que son absurdos. Tener que pagar los barcos de gas y la instalación regasificadora es un delirio porque somos un país productor de gas y tendríamos que dedicarnos a eso. Nuestro comercio exterior es desordenado, no hay previsiones de nada. Uno de los sectores que más sufre esto es el sector agropecuario que no sabe si va a poder exportar, si le van a poner un cupo, cómo le llega la divisa, a qué precio se la van a liquidar. Todo eso tiene que cambiar.

Por fuera del escenario de guerra actual y en relación a su perfil político, Faurie dio su visión y cuestionó fuertemente la gestión de gobierno de Omar Perotti.

—En la esfera política de Santa Fe, ¿cómo analiza la gestión de Perotti?

—Creo que es un gobierno que no aprovecha el potencial que tiene esta provincia ni tampoco moviliza a los santafesinos para que se sientan protagonistas ni en la economía ni en la sociedad argentina. Hoy Santa Fe está minorizada en el elenco de provincias, no estamos en el lugar que nos corresponde, que es tranquilamente el cuarto lugar.

—¿Se ve actuando activamente en el espacio de la política en un futuro inmediato?

—No, solo estoy haciendo una contribución, aquí hay suficientes actores. Tengamos ideas y propongamos ideas, que las ideas acompañen y después analizamos quiénes las llevamos a cabo.

Fuente: Uno Santa Fe