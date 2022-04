Tetaz presentó un proyecto en Diputados para que las cuotas sindicales sean optativas

El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, presentó este viernes en la Cámara baja un proyecto de ley que busca que las cuotas sindicales que se le descuentan mes a mes a los trabajadores sean optativas, a solicitud de los mismos.

"Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas no sólo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, en la medida que manifiesten su consentimiento expreso", indica el proyecto que modifica el artículo 9 de la Ley Nº 14.250.

La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de otros legisladores de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Hernán Lombardi, Rodrigo de Loredo y Ricardo Buryaille, entre otros.

En los fundamentos, los autores indican que según la Constitución Nacional "se consagra la obligación del pago de aportes a los trabajadores afectados por convenios colectivos aun cuando no se encuentren afiliados". "Estas cuotas solidarias, tienen su fundamento en el ordenamiento jurídico, como el pago por la gestión de negocios realizada por los sindicatos en las negociaciones colectivas de trabajo, actividad que supone estudios previos, gestiones, negociaciones, etc., y que deben aportar quienes que no están afiliados".

En este sentido, establecen que en la actualidad, "se desnaturalizó la gestión de negocios de los sindicatos en las paritarias anuales, debido al estado de inflación crónica y a la pérdida del poder adquisitivo del salario".

Así, sostienen que "los sindicatos deben tener aportes sindicales libres producto de la afiliación voluntaria de los trabajadores y no aportes fijos y generalizados dispuestos por una norma".

"Los sindicatos tienen que acompañar a la evolución de estos tiempos donde obligar a cualquier persona a realizar lo que no quiere es inconcebible. Son momentos de persuasión y acuerdos, dejando de lado el sometimiento y obligatoriedad", continuaron y agregaron: "Debe mediar un relanzamiento específico del movimiento sindical".

