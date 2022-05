Luis Juez: "A la Justicia le bailotea la pera y mucho más con Cristina Kirchner"

Luis Juez criticó el funcionamiento de la Justicia en relación al rechazo de su reclamo para ocupar un lugar dentro del Consejo de la Magistratura después de que el Frente de Todos le "robara" su puesto tras dividir el bloque.



“A la Justicia le bailotea la pera y mucho más con Cristina (Kirchner), que es una mujer que tiene poder y no tiene pánico en usarlo”, aseguró Juez este martes 10 de mayo en diálogo con Animales Sueltos (América TV). El cordobés señaló además que cuando realizó su presentación “no estaba convencido de tener una respuesta favorable”.

Este martes, la Cámara en los Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia que rechazó el pedido del senador de Juntos por el Cambio, esto lo hicieron amparados en la facultad del Congreso para armar y desarmar bloques en base a afinidades políticas.



Así, el organismo avaló la decisión de la titular del Senado, Cristina Kirchner, de dividir el bloque del Frente de Todos para convertirse en segunda minoría y designar al legislador Martín Doñate en el Consejo.

“Cristina no es una mujer que respeta las reglas de juego. Si ve que va perdiendo, te las cambia. Pasó con el Consejo de la Magistratura”, acusó Juez, afirmando que la vicepresidenta adecua las reglas de juego para su conveniencia.

El dirigente de Juntos por el Cambio señaló que la jugada se trató de una trampa y explicó: “Podía ganar o perder, pero dijo ‘esa banca la quiero y a partir de ahora tengo dos bloques, y con menos del 50% de los senadores yo me voy a quedar con tres cuartas partes de la representación’”.



“Pocas veces he visto un Senado tan temeroso como este. Pánico le tienen los senadores propios”, expresó el senador por la provincia de Córdoba con respecto al manejo de la vicepresidenta, a quien acusó de conducir “a partir de la sumisión”. Además, advirtió: “Cristina no necesita ser presidenta porque ya está construyendo el relato para dentro de un año y medio”.

“Cuando hablaban del Consejo de la Magistratura, yo no sé si no está preparando su partido para dentro de un año y medio, ni si tiene una idea de una ‘conurbanización’ de la elección y quedarse con la provincia de Buenos Aires. Los senadores de Cristina están cómodos, ¿para qué se van a hacer cargo de semejante quilombo si está Alberto?”, agregó.

En esta oportunidad, Luis Juez también arremetió en contra de Alberto Fernández por sus declaraciones realizadas desde España, donde señaló que su vicepresidenta “tiene una mirada parcial que desatiende que vivimos en una pandemia”.



“Alberto no tiene capacidad y tiene que hacer 20 mil kilómetros para decir lo que le podría decir (a Cristina) si tuviera coraje y los cojones suficientes: ‘dejate de joder, me pusiste acá y bancátela’. No se anima a hacerlo”, afirmó el senador.

A su vez, señaló que “Alberto no se va a ir porque es un tipo que mostró una incapacidad absoluta, con lo cual la cosa va a seguir como estamos”. “Es incapaz de sacarse a un pibe de La Cámpora de la gestión. No tiene autoridad. No se anima”, añadió.

“Me duele como senador hablar así de mi Presidente, pero es lo que siento. Es un tipo que destrozó el valor de la palabra, la autoridad presidencial. No tiene coraje para mover a un pibe de La Cámpora”, continuó.



Para concluir, Juez aseguró: “Vamos a seguir en una situación compleja, Alberto sin animarse a tomar una definición y Cristina sin la necesidad de gobernar este país. (...) Ninguno de los dos está preocupado por los problemas de la Argentina. Si lo estuvieran, no estaríamos en esta situación”.

Fuente: Perfil