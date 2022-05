Mársico y Boidi proponen instalar semáforos sonoros

El concejal Lisandro Mársico, conjuntamente con Carla Boidi, trabajaron sobre un proyecto de ordenanza el cual requiere al Departamento Ejecutivo Municipal la instalación de manera progresiva de dispositivos sonoros para personas no videntes en la totalidad de los semáforos de Rafaela, a los fines de que su tránsito sea con mayor autonomía y seguridad.

A su vez, exige que los semáforos que por cualquier dispositivo financiero adquiera el Departamento Ejecutivo Municipal, a partir de la sanción de la norma, deberán poseer un sistema sonoro que puedan ser escuchados por personas con ceguera o disminución visual.

“Los semáforos y carteles sonoros, pertenecen a un conjunto de dispositivos que aumentan la accesibilidad peatonal. Este tipo de dispositivos ofrecen información de tiempos y ubicación útil para el desplazamiento peatonal en formas de comunicación no visual como son, mensajes verbales y superficies para reconocimientos táctiles o vibrantes”, sostuvo Lisandro Mársico.

“Esta iniciativa trata de minimizar la posibilidad de accidentes de personas no videntes en el momento de cruzar una calle, conllevando de esta manera, una herramienta preventiva que la población no vidente necesita imperiosamente” manifestó Carla Boidi.

“Las personas no videntes tienen el derecho a gozar de condiciones adecuadas de seguridad y autonomía como elementos primordiales para el desarrollo de actividades de la vida diaria, sin restricciones, desde los ámbitos físicos, urbanos, arquitectónicos, de transporte y/o comunicación para su integración y equiparación de oportunidades” dijo el concejal demoprogresista.

“Este sistema permite que mejore la calidad de vida y accesibilidad de las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación, principios consagrados en todo el andamiaje legal nacional, provincial y municipal” finalizó la Arquitecta Carla Boidi.