Inseguridad en Rafaela: Medida extrema del Intendente Viotti

En Rafaela los niveles de inseguridad crecen día a día y por los resultados a las políticas implementadas no hay solución a la vista. Los robos en los diferentes barrios de la ciudad crecen en forma exponencial y las políticas (no muchas) implementadas hasta ahora por la administración Viotti y su Secretario de Seguridad no dan resultado. Basta con leer las crónicas de los diferentes medios, pero más aún, los grupos de WhatsApp que se forman en los diferentes barrios, para que literalmente se nos "hiele la sangre". En ese contexto Leonardo Viotti viajó a Buenos Aires y se entrevistó con la Ministra de Seguridad de la Nación para solicitarle que las fuerzas de Gendarmería actúen en los barrios de la ciudad, una medida casi extrema que se debe implementar con la debida responsabilidad y organización para que no se gaste la "bala de plata", ya que ¿después qué?.

Entendemos que desde la municipalidad se tendría que asignar mayores recursos a la seguridad, especialmente a la colocación masiva de cámaras de seguridad, incrementar la presencia de la GUR e inclusive aumentar el número de agentes de esta fuerza municipal que hace un aporte que no se valora como corresponde pero que es fundamental para que lo que hoy se está viviendo no sea aún mucho mas grave y fundamentalmente que se "patrulle" mucho más y las 24 horas. También es fundamental que se complemente con la presencia de controles municipales en los diferentes barrios, con presencia permanente para disuadir a los cacos. Viotti tiene un secretario de seguridad que está puesto para ello, es necesario que se agudice el ingenio y se de una solución, ya que de no hacerse ahora el máximo esfuerzo, luego todo será mucho más difícil.

Es importante pedir ayuda, pero también deben existir políticas concretas desde el municipio. A dos meses de haber asumido Leonardo Viotti, podemos decir que en materia de seguridad estamos mal y la nota es un aplazo.

EL PARTE DE PRENSA MUNICIPAL

La seguridad sigue siendo el eje central del Gobierno Municipal. Con ese objetivo, el intendente Leonardo Viotti, visitó la ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y su equipo de trabajo.

Como viene sucediendo cada vez que tienen la posibilidad de encontrarse, los referentes políticos volvieron a poner sobre la mesa la importancia de combatir la inseguridad existente en la ciudad de Rafaela con la intención de empezar a diagramar un operativo conjunto entre los diferentes dispositivos de seguridad con los que cuenta el municipio, el aporte desde la Provincia de Santa Fe y el Gobierno Nacional.

En esa línea, el mandatario rafaelino le otorgó a la ministra un documento donde dejó evidenciado la necesidad de que Gendarmería regrese al interior de la ciudad, para combatir la inseguridad en los diferentes barrios.

"La idea es mancomunar el esfuerzo con todos nuestros dispositivos, las herramientas provinciales y, en particular, todo el entramado que posee Nación en el territorio y en Rafaela", explicó Viotti haciendo alusión a las distintas fuerzas federales como la Policía, los dos escuadrones de Gendarmería, el Juzgado y también Fiscalía.

En la misma línea, el responsable del Ejecutivo local destacó la importancia de "trabajar fuertemente para conseguir las herramientas para llevar la paz que necesitamos en la ciudad y darle pelea al gran problema que tenemos los rafaelinos en materia de inseguridad".

Las solicitudes presentadas

Entre los requisitos presentados, el Gobierno municipal destacó la importancia de que las unidades de investigación se muestren colaborativas con las fuerzas tanto locales,como provinciales, en el trabajo preventivo, dentro de los barrios más conflictivos de Rafaela.

También se destacó la posibilidad de que el Escuadrón Vial pueda ingresar a la localidad, para llevar a cabo tareas de prevención, de manera articulada con las fuerzas locales.

Por otra parte, se solicitó el traslado de los privados de libertad en dependencias policiales, permitiendo que los agentes puedan operar con mayor eficiencia en las calles.

Finalmente, se requirió gestiones para liberar elementos secuestrados que puedan ser de utilidad para el municipio y gestiones sobre el Juez Federal de la ciudad.

De esta forma, la presencia del Intendente en la ciudad de Buenos Aires, no hace más que fortalecer su compromiso de brindarle a la ciudadanía el respaldo que se merece en situaciones comprometedoras.