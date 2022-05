Juan Zabaleta le respondió a Máximo Kirchner tras las críticas al Gobierno: “Me parece que hay cosas que se tienen que discutir en el vestuario”

La interna del Frente de Todos continúa al rojo vivo y este viernes por la noche fue el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien buscó bajarle el tono a las críticas que había hecho más temprano Máximo Kirchner al sostener que, “en términos futboleros, hay cosas que se tienen que discutir en el vestuario”.

De esta manera, el funcionario volvió a respaldar al presidente Alberto Fernández y le contestó al diputado oficialista, quien durante un acto en el club Podestá, en el partido bonaerense de Lanús, cuestionó nuevamente las políticas económicas de la actual gestión y advirtió que ”cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer”.

“Vemos dirigentes de monopatín en los medios, que van con el monopatín, de medio en medio, y logran que los traten bien. No sé las concesiones que harán”, deslizó con sarcasmo el hijo de la vicepresidenta, en referencia a algunos ministros nacionales que durante los últimos días respaldaron al Gobierno en distintas entrevistas.

Unas horas más tarde llegó la respuesta de Zabaleta: “En términos futboleros, yo creo en el vestuario. Me parece que hay cosas que se tienen que discutir en el vestuario. Hay una realidad cotidiana que nos invade, que es la realidad que viven los argentino. Tenemos problemas, la plata no alcanza, los precios no paran de subir”, remarcó.

Al participar del programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino en el canal América, el ex intendente de Hurlingham aclaró que a él no le “asusta discutir”, pero está “convencido de que el Frente de Todos no le puede fallar a los argentinos”.

“Hay discusiones (dentro de la coalición) que son profundas y públicas, pero tratemos de entender esto y de poner los problemas de la gente por encima. Yo soy ministro de Desarrollo Social, uno de los que tiene mayor territorialidad, lo que hay que hacer es gestionar, ir para adelante, hacer, y de vez en cuando, cuando pongo el freno, reflexiono con mis compañeros, pero si ahora me preguntan por el 2023 no les voy a responder”, señaló.

Sin nombrar directamente a Cristina Kirchner, Zabaleta aseguró que él tiene comunicación “con todo el Gobierno, aunque con algunos más y con otros menos”, y aseguró que Alberto Fernández también “habla con todos” los integrantes de su Gabinete.

“También, cuando salgamos del vestuario tenemos que hacerlo con 5 estrategias claras para ganar el partido. ¿En el Frente de Todos coincidimos en mejorar el salario?, absolutamente; ¿en aumentar las prestaciones alimentarias?, absolutamente; ¿en subir el mínimo no imponible?, obvio. Bueno, estos son los puntos comunes”, destacó.

Estas declaraciones van en sintonía con la posición que viene demostrando tener el funcionario, cercano al Presidente, y que quedó plasmada durante una entrevista que brindó días atrás a Infobae, en la que consideró que “sería mucho mejor” que el oficialismo pudiera dejar de lados sus diferencias y “trabajar para poder coincidir en muchos temas”, porque “hay coincidencias”.

“Hay ejemplos concretos de las últimas horas: un proyecto de resolución del diputado Máximo Kirchner pidiendo adelantar el Salario Mínimo Vital y Móvil que impacta directamente en uno de los programas del Ministerio que es el Potenciar Trabajo. Y ahí estuvo el Gobierno dando automáticamente una respuesta. Ahí tenemos un tema que es del Frente de Todos en el que coincidimos que hay que mejorar los salarios. Estamos avanzando y a mí me parece que es buena la propuesta y es bueno que inmediatamente el Gobierno de respuesta en este sentido”, agregó en aquella oportunidad, en tono conciliador.

Con información de www.infobae.com