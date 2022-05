Perotti y Schiaretti: coincidencia total y por la misma senda

En el último día de actividad internacional, los gobernadores se reunieron con miembros de Al Dahra Agriculture Company en búsqueda de nuevas inversiones para ambas provincias argentinas. El objetivo fue generar posibles negocios, amplificar exportaciones y lograr acuerdos logísticos.

Tras exponer la característica productiva e industrial que tiene la Región Centro, en particular Córdoba y Santa Fe, desde la compañía manifestaron la voluntad de desarrollar inversiones en la producción agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial de ambas jurisdicciones. Para ello, según informaron desde el Centro Cívico, la empresa efectuará en el segundo semestre una visita por Argentina con el objetivo de evaluar distintas alternativas.

Coincidencias

El cordobés y el santafesino cultivan un aceitado vínculo político más allá de que el segundo todavía pertenece a las filas del Frente de Todos, mientras que es conocida la opinión que el primero tiene sobre el gobierno de Alberto Fernández. Schiaretti ya blanqueó la misión que se propuso para el ´23 aunque no desde qué rol está trabajando en la construcción de un armado nacional mucho más amplio que el peronismo, pero sin nada de kirchnerismo.

Perotti, en tanto, aparece cada vez más alejado del proyecto del presidente mientras que se desmarca cada vez que puede.

De hecho, en las últimas horas, estando en Kuwait, el santafesino reiteró su firme posición frente a una eventual suba de las retenciones.

“Más convencido que nunca de la posición que tenemos del no a las retenciones”, dijo el mandatario. «La Argentina tiene que crecer en su volumen de exportación y para eso no puede haber más impuestos. Para eso no puede generarse una mayor presión», opinó Perotti.

En igual sentido, antes ya se había manifestado Schiaretti a través de sus legisladores nacionales. Desde el bloque Córdoba Federal expresaron: “El bloque rechaza de plano un nuevo aumento a las retenciones agropecuarias tal como adelantó el presidente Alberto Fernández, diciendo que las retenciones son el ‘instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos de los internacionales’”.

E insistieron: “hay que decir basta a recetas que ya fracasaron y dar vuelta la historia de un mal impuesto que comenzó ‘por única vez’ hace ya 20 años. Por eso, planteamos la baja gradual de las retenciones en el proyecto de ley que hemos presentado semanas atrás”.

Y luego, adelantaron su rechazo a cualquier proyecto de esa índole que pueda llegar a la Cámara. “De ninguna manera los legisladores de Córdoba Federal acompañaremos en Diputados un aumento del derecho a las exportaciones agropecuarias, toda vez que se trata de un impuesto regresivo que atenta contra la producción”.

Con información de Alfil Diario