Recrudece la interna liberal: militantes libertarias armaron un grupo para apoyar a Karina Milei

En medio de la interna desatada en La Libertad Avanza tras el acto que protagonizó Javier Milei en El Porvenir, el fin de semana pasado, un grupo de mujeres de la provincia de Buenos Aires salió en defensa de Karina Milei, hermana del economista.

Bajo el nombre de “Mujeres Libertarias”, se presentan en sus redes sociales como un grupo de militantes que “apoyan a Javier Milei”.

“Ante los dichos violentos y descalificativos sobre Karina Milei en los últimos días, expresamos nuestro máximo rechazo y repudio”, comienza un video de un minuto en el que participan decenas de mujeres en distintas escenografías. “Queremos dar nuestro total apoyo a Karina Milei. No podemos pasar por alto este agravio. Karina Mieli no estás sola. Fuerza Karina”, cierra el clip.

La publicación, posteada en las cuentas oficiales de este espacio de mujeres libertarias, se viralizó en Instagram y Twitter. Incluso logró un “me gusta” del propio economista que sueña con llegar a la Presidencia en 2023. También circuló el video por los chats de WhatsApp de los militantes del espacio.

La situación que atraviesa el partido que sigue al diputado de la Libertad Avanza es crítica. Cerca de Karina Milei consideran que por parte del ala de Carlos Maslatón, el abogado influencer que desató el conflicto, lanzaron una campaña de desprestigio hacia ella. “Maslatón se fue de boca y empezó a operar en las redes y en los medios en contra de Karina y rompió todo”, lo acusa un dirigente libertario en diálogo con Infobae.

El abogado se desmarca de las críticas y sostiene sus cuestionamientos contra Carlos Kikuchi, uno de los armadores de Milei, que goza de la confianza de su hermana Karina.

La interna liberal

El acto en Gerli que Milei organizó como lanzamiento de su candidatura sembró discusiones internas en torno a la convocatoria y la organización del evento. Sin embargo, las tensiones -expuestas públicamente por Maslatón- comenzaron hace varios meses.

El abogado e influencer liberal acusó a Karina Milei, hermana del economista, y a Carlos Kikuchi, armador del espacio, de llevar a la “catástrofe irreversible” al proyecto político de Milei.

Karina Milei siempre fue la persona de confianza ciega para el economista. No sólo en su actividad pública y privada, sino porque el propio libertario la reconoce como un sostén personal. Durante la campaña del año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, “el Jefe”, como denomina Milei a su hermana, se encargaba de coordinar la agenda del economista y articular sus actividades públicas y también dentro de La Libertad Avanza. Desde comienzos de este año, Karina Milei cobró más vigor en las decisiones políticas del espacio y, según expresó Maslatón, eso produjo tensiones.

Carlos Kikuchi ingresó al armado libertario a fines del 2021 y tomó un rol activo a principios de año a cargo de la estrategia nacional para la candidatura presidencial de Milei. Por otra parte, los legisladores Ramiro Marra y Eugenio Casielles trabajan por su lado en el mismo sentido. La articulación entre ambos espacios no estuvo exenta de matices y la cuerda se tensó cada vez más con el correr de las semanas.

Maslatón expresó su apoyo público a Milei durante la campaña del año pasado. Desde entonces, mantenía conversaciones con dirigentes, y participaba en actos junto al propio líder libertario. El abogado tuvo diferencias con el armado de Kikuchi y le adjudicó la responsabilidad a Karina Milei. “Maslatón es incontenible y no se lo van a perdonar”, disparan cerca del diputado nacional.

En este contexto, el video de Mujeres Libertarias funciona como una muestra de apoyo a la hermana del líder libertario. Luego del acto en El Porvenir, ambos partieron a una gira por América del Sur, que implicó escalas en Brasil y Colombia.

Allí, Milei compartió un evento con Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasilero, y con José Kast, el ultraderechista que fue candidato a presidente de Chile este año. Además, en Colombia participó de un acto multitudinario, con una clase de economía. El país tricolor está en la previa del ballotage que definirá al próximo presidente. Durante su discurso, Milei respaldó al candidato de la derecha, Rodolfo Hernández, y lanzó: “No dejen que los zurdos les roben la libertad”.

En el búnker libertario esperan el regreso de Milei y su hermana de la gira para mantener conversaciones que permitan aquietar las tensiones.

La postura de Milei

Desde Colombia, el diputado liberal concedió algunas declaraciones a la prensa y le respondió a Maslatón. “Cualquier persona que conozca a mi hermana sabe que es más buena que Lassie (la perra que protagonizó películas en el cine)”, aclaró y remató: “A veces las personas tienen intenciones de destruir porque necesitan protagonismo. Maslatón ocupa una posición marginal y quizás quiere un lugar que hoy no tiene”.

Cerca de Milei intentan poner paños fríos y prefieren no hablar de interna. “Maslaton no fue ni es parte de La Libertad Avanza. Él mismo se autodefinió como un miembro inorgánico del espacio. Por lo que no se puede hablar de interna”, se desmarcan en el búnker libertario.

El regreso a Buenos Aires del economista anarcocapitalista está previsto para este fin de semana. “Sigue con su agenda internacional. No está atento a las declaraciones de ningún personaje que esté en búsqueda de centralidad”, remarcan en el equipo de Milei.

Desde Twitter, Maslatón insiste en comparar a Kikuchi con José López Rega, ex asesor del último gobierno de Juan Domingo Perón. Bajo ese argumento, el abogado liberal asegura que el ex vocero de Domingo Cavallo y la hermana de Milei organizaron un “entorno” para blindar al economista del resto del espacio.

“Querer escindirse de mi hermana es un delirio”, enfatizó Mieli desde Colombia. “El mayor activo que tiene la política para mí es poder trabajar con mi hermana. Es un delirio total pensar que la voy a sacar”, sentenció el jefe de La Libertad Avanza.

Milei asegura que no tiene intenciones de “meterse” en la interna porque considera que esa actitud es propia de la “casta”.

Mientras tanto, Kikuchi continúa sus actividades de campaña recorriendo provincias del país para darle músculo político y territorial al frente. En la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja y Gonzalo Cabezas, exarmadores de Emilio Monzó en territorio bonaerense, son los armadores que siguen los lineamientos del “Japonés”, como le dicen al ex vocero de Cavallo.

A un año y medio de la contienda electoral en 2023, las discusiones entre los libertarios siguen en niveles de erupción. En La Libertad Avanza pretenden esperar a que baje la tensión para reordenar el espacio.

