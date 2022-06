Diana Mondino criticó la estrategia energética del Gobierno y afirmó: “Ningún país se queda sin gasoil producto del crecimiento”

En medio de la crisis del gasoil, con falta de suministro prácticamente en todo el país y con los transportistas de cargas manifestándose a lo largo y ancho de la Argentina a través de distintas medidas de fuerza, la profesora y directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del CEMA, Diana Mondino, criticó en diálogo con Infobae la estrategia energética del Gobierno y aseguró que “ningún país se queda sin gasoil producto del crecimiento económico”.

La economista, que suele compartir contenido con análisis en las redes sociales, cuestionó la imprevisión del Ejecutivo y publicó un irónico tuit contra el argumento que ofreció días atrás la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, para dar cuenta del faltante de gasoil en el país y que tiene que ver con que el crecimiento económico que experimentó la Argentina en 2021 explica la mayor demanda del combustible y el consecuente desabastecimiento.

-¿La Argentina se quedó sin gasoil producto del crecimiento, como dijo el Gobierno?

-Claramente la Argentina no se queda sin gasoil producto del crecimiento económico sino por menor cantidad en el país del combustible. El año pasado se modificó el corte con el biodiesel y el gasoil que fue comprado no contempló ese faltante que iba a haber por tener menos corte. Todos los años Argentina importa gasoil. Lo que pasa es que la capacidad de producción del país no aumenta y las importaciones no contemplaron las mayores necesidades por haber cortado el biodiesel.

-¿Cómo analiza la estrategia energética del Gobierno?

-Una estrategia energética implica que hay una convicción de un objetivo a lograr y los mejores caminos para alcanzarlos. Yo no veo que haya un objetivo y por lo tanto no están los caminos. Este Gobierno recibe un esquema tarifario razonablemente ordenado y sin embargo mantuvo congeladas las tarifas. Eso genera una cantidad de problemas muy grandes porque si el consumidor paga poco no es rentable producir mucho. El Gobierno tiene un desfasaje importante entre el verdadero costo y lo que el consumidor paga y al importar la diferencia, las previsiones de la cantidad que se iba a consumir estuvieron sesgadas por desconocimiento o por haber tomado el nivel relativo al de la pandemia. Pero la cantidad total importada ha sido menor que otros años.

-¿Cómo afecta la política de subsidios a este problemática?

-La escasez es ahora. Estos barcos con combustible tendrían que haberlos empezado a contratar desde junio del año pasado para que llegaran a la Argentina entre diciembre y marzo. Si no contrataron los barcos y el precio subió una barbaridad creo que da cuenta que ha habido un error.

-¿Cuáles son las principales causas del faltante de gasoil?

-Las principales causas son la imprevisión en la cantidad de barcos que iban a ser necesarios especialmente considerando que se había reducido el corte con biodiesel y que había que sustituir ese biodiesel con más gasoil. Eso afecta a las cantidades. Los precios tienen un fenómeno exógeno producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero esto no es una cosa nueva. Siempre se importa gasoil en la Argentina. No podés no saber que en febrero y marzo la siembra necesita más gasoil.

-¿Qué debería contemplar el Gobierno para solucionar el problema?

-Ahora mismo es muy difícil solucionar el problema. La única solución es intentar contratar más gasoil de alguna manera. La Argentina siempre importó gasoil porque no tenemos capacidad suficiente de refinería. Además no se han hecho inversiones importantes y este es un problema de décadas. No es la primera vez que este Gobierno se queda sin gasoil. Hubo este problema en 2006 con Guillermo Moreno (ex secretario de Comercio Interior). Lo que es muy triste es que sabiendo que debemos recurrir al mercado mundial no se haya previsto la importación. Tenemos una crisis de divisas por la necesidad de importar gasoil y quizás de gas. Es una burrada decir que falta gasoil por el crecimiento de la Argentina. No ha habido grandes diferencias en la cosecha.

Con información de www.infobae.com