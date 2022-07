Stephanie Demner aumentó 19 kilos durante el embarazo y reflexionó sobre su peso: “No es más que un número”

A fines de enero Stephanie Demner confirmó que esperaba su primera hija con Guido Pella. Desde entonces, la modelo comparte en sus redes sociales el día a día de su embarazo. En cuenta regresiva para conocer a Arianna, contó que lleva subidos 19 kilos e hizo una reflexión al respecto.

Todo comenzó días atrás cuando Demner habilitó una caja de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran. Respecto al aumento de peso durante el embarazo, ella respondió: “19 kilos y contando”

Sin embargo, un detalle llamó su atención: la cantidad de veces que había sido compartida esa historia que hablaba nada más y nada menos que de su peso. Esto la impulsó a escribir una reflexión.

El posteo de Stephanie Demner tras contar que aumentó 19 kilos

“Últimas horas, días, semanas con este cuerpo que fue cambiando e increíblemente a lo largo de los meses y no paró de sorprenderme. Tan sabio, tan preparado y a la vez tan difícil lo que hizo por mi. Cuidó lo más importante que tengo, supo pedirme exactamente lo que necesitaba y yo intenté escucharlo y adaptarme”, comenzó escribiendo junto a un collage de fotos blanco y negro.

La modelo admitió que no fue fácil y explicó: “Recibí comentarios súperlindos y también algunos bastante hirientes”. “Siendo modelo desde tan chica y condicionada desde mi adolescencia a no poder pesar más de ‘tantos kilos’ fue muy duro ver en cada control y todas las semanas cómo el número en la balanza no paraba de subir. Y volví a entender, que no es más que un número y que lo importante es la salud que sí tengo”, aseguró, feliz de su presente.

Demner sostuvo que más allá del peso que reflejara la balanza, el gran desafío para ella fue aceptar ese nuevo cuerpo y sentirse cómoda. “Estoy fuerte. Sana. Y esperando lo mejor de mi vida”, concluyó.

Antes de cerrar, explicó qué la movilizó a escribir ese posteo. “Porque sé que hay muchos de ustedes sufriendo del otro lado con la imagen que se refleja en el espejo, comparándose o criticando al de al lado... Y en vez de perder el tiempo, hay que usarlo para agradecer lo mucho que nuestro cuerpo hace por nosotros. Cuídense, quiéranse y acéptense. Siempre”, cerró.

