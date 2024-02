Tras la denuncia contra Dillom, Andrés Calamaro salió a respaldarlo

En un reciente episodio que suscitó controversia, Dylan León Masa, más conocido por su nombre artístico Dillom, realizó un comentario polémico durante su presentación en el festival Cosquín Rock. En medio de su show, además de las canciones propias que eligió para interpretar, sumó un cover de “Sr. Cobranza”, la reconocida canción de Las manos de Filippi que utilizó para marcar su postura política sobre el gobierno libertario. “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”, arremetió.

En la letra original, escrita hace más de 20 años, se hace mención a la lucha social de Norma Plá, una mujer que agrupó a miles de jubilados para reclamar todos los miércoles en la Plaza del Congreso, como forma de rechazar las medidas impulsadas por el exministro de Economía, Domingo Cavallo. “Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar”, señalaba sobre los intentos fallidos de la jubilada de conseguir una reunión con el funcionario.

Estas expresiones intensificaron el debate público, con diversas posturas emergiendo en plataformas digitales y medios de comunicación. Así, entre los que salieron en defensa del joven artista se encuentra Andrés Calamaro, quien lo calificó como “el mejor artista actual” y defendió su libertad de expresión.

A través de una serie de escritos publicado en su perfil de X (ex Twitter), el cantante se pronunció en medio de la controversia que se había generado también en la red social donde el nombre del joven no dejaba de ser tendencia: “Dillom es el mejor artista actual y el mejor como persona. Es Hip Hop y Rock, tiene que decir lo que quiera, gusta y ofender. Además tiene 22 años. Tiene que decir lo que quiera sin pensar, dejar que salga lo que sea”.

Reafirmando esas palabras, destacó: “Sabemos que ofender al gobierno no es un verdadero acto de rebeldía; los músicos de rock no molestaron ni a las fuerzas armadas, los que recibimos maltratos éramos del público y llegábamos en colectivo. Pero Dillom tiene mucho contenido estético, conceptual y filosófico. De Rock”, para luego aclarar: “El Rock absorbe y ofrece: al blues, al reggae, al pop, al rollo latino y al hip hop. Beastie Boys y RUN DMC fue hace 40 años, Nadie tiene que demostrar al público lo que es... Al público de rock se lo chamullan fácil con actitud rockera, hablando mal y haciendo música blanda”.

Respecto de ese primer posteo en que lo reconocía como el mejor artista actual, explicaría: “Si no es el mejor es el segundo mejor, pero no hay ninguna diferencia. No tiene importancia, hay que querer admirar a los artistas, el respeto se da por entendido entre personas decentes. El segundo detrás de... Raúl Barboza, Mono Fontana, Trueno?”.

Cabe recordar que, tras lo ocurrido sobre el escenario del Cosquín Rock, el abogado Jorge Monastersky denunció en la Justicia al joven cantante. “Los dichos del denunciado son de suma gravedad. No podemos seguir normalizando la anormalidad. La libertad de expresión tiene límites y son claros, la ley, la ilicitud, el tipo penal que entiendo que se configuró y debe ser investigado por el poder judicial”, sostiene el letrado en su escrito al que accedió Infobae.

“Pareciera por diversos dichos que con claridad meridiana incitan a la violencia, estarían buscando que un particular atente contra la vida de un funcionario público”, con relación al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Fuente: Infobae