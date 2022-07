Tras el descargo, Wanda Nara subió fotos en traje de baño al natural y sin photoshop

En las últimas horas, salieron a la luz imágenes exclusivas donde se veía a Wanda Nara luciendo una bikini desde sus vacaciones en Ibiza. En las fotos esta al natural, hecho que generó críticas en las redes sociales, alegando que la empresaria retoca sus fotos con photoshop. Luego de eso, no se quedó callada y dio un contundente descargo. También, compartió nuevas imágenes disfrutando del verano europeo sin filtro.

En las fotos se la puede ver nadando en aguas cristalinas, super relajada y al natural, también le sumó a la secuencia unas postales familiares, de sus hijas y de su hermana Zaira.

Respecto al descargo, lo hizo mediante sus historias de Instagram y le dejó un contundente mensaje a sus seguidores. “Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa”, comenzó diciendo la empresaria.

“Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así. Espero que estén de buen humor para hacerles una foto...en fin, el retoque puede beneficiar o perjudicar”, expresó.

Asimismo, agregó: “Les puedo asegurar que amo a cada centímetro de mi cuerpo ¡Sí! Tengo celulitis, como todas tenemos. También acné. Y en verano raíces porque descanso de la tintura”. Y concluyó: “En fin...¡soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”.

El escrito lo acompañó por una de las imágenes que se hizo viral, la cual fue capturada por un fotógrafo mientras ella caminaba por la orilla del mar super relajada y sin filtros.

Fuente: la100.cienradios.com