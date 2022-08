"Una imbecilidad más”: repudio contra la decisión de declarar al volcán Lanín como “sitio sagrado mapuche”

El volcán Lanín se transformó en un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno nacional y la oposición. Pocas horas después de que la Administración de Parques Nacionales (APN) decretara al emblemático atractivo turístico del sur de la provincia de Neuquén como un “sitio sagrado mapuche”, algunos dirigentes se expresaron contra la decisión y la administración de Alberto Fernández.

Miguel Ángel Pichetto, ex senador nacional por Juntos por el Cambio (JxC), volcó su molestia en Twitter y consideró que el decreto de la APN atenta contra “la soberanía” de un reconocido punto turístico de la Argentina. “Fuerte repudio a la decisión de Parques Nacionales de declarar al Volcán Lanín como un sitio sagrado mapuche. Otra vez se ve afectada la soberanía en un lugar paradisíaco y turístico de nuestro país. Una imbecilidad propia de este gobierno. En breve toda la Patagonia será mapuche”, dice el tuit del actual auditor general de la Nación.

En la misma línea se expresó el diputado nacional Maximiliano Ferraro. “El volcán Lanín es una maravilla natural, patrimonio de todos los argentinos, no solamente de algunos. La decisión de Parques Nacionales atenta contra la soberanía nacional y sienta un peligroso precedente. NO a peajes ilegítimos y a las tomas y desmontes ilegales en la Patagonia”, publicó el presidente de la Coalición Cívica ARI en la red social del pajarito.

La resolución comunicada por la APN generó malestar en distintos puntos de la Patagonia, como por ejemplo en la provincia de Tierra del Fuego. Pablo Javier Blanco, senador nacional por JxC, enfatizó que el volcán Lanín “es patrimonio soberano argentino” y responsabilizó al Gobierno nacional por “la escalada de violencia en la Patagonia Andina”. Asimismo, pidió: “Basta de complicidad con la mafia de la RAM”.

El rechazo opositor contra la medida dispuesta por Parques Nacionales, área presidida por Lautaro Eduardo Erratchú, se suma a las críticas previas del gobernador neuquino Omar Gutiérrez, quien inmediatamente mostró su preocupación por el guiño oficialista a la comunidad mapuche. “La existencia de enclaves nacionales como la Administración de Parques no autoriza a borrar la letra de la Constitución, pisoteando las facultades constitucionales provinciales”, publicó Gutiérrez en su cuenta de Twitter. Luego, el mandatario provincial adelantó los próximos pasos que dará la provincia en el marco del caso: “Iniciaremos las acciones administrativas y legales correspondientes ante este acto ilegítimo e ilegal”.

“Hay muchos ejemplos institucionales de diálogo, como el co-manejo en la Corporación Interestadual Pulmarí o el reciente proceso de Consulta Previa, Libre e Informada. El Lanín es un símbolo de la identidad neuquina y es de todos los neuquinos y las neuquinas”, completó el gobernador neuquino.

Ayer, durante su participación en los festejos por el 135° aniversario de Chos Malal, Gutiérrez aclaró: “Con hechos como éste no sólo no se soluciona nada, sino que tenemos un problema más. Es una facultad que nos compete y nos corresponde, al ser nosotros los dueños de los recursos de nuestros suelos y nuestra provincia”.

“Es un atropello más de lo que pasa a 1.100 kilómetros de distancia, que nosotros padecemos y no tenemos nada que ver. No al centralismo, no al uniteralismo. Si al federalismo, si a la defensa de nuestras autonomías provinciales. En todos mis años nunca vi una cosa como esta”, enfatizó.

APN, mediante la resolución 484 publicada el último miércoles, declaró “Sitio Natural Sagrado Mapuche al Volcán Lanín”. El decreto, votado por el directorio del organismo nacional, expresa que “el Plan de Gestión del Parque Nacional Lanín presenta una valoración, caracterización y tratamiento integrales del Volcán Lanín, en función de una diversidad de conocimientos, significaciones espirituales, culturales, estéticas, históricas, sociales -entre otras- que el mismo inspira”, tal como precisó la agencia Télam.

“Se reconocen a los lugares sagrados como un valor de conservación para las comunidades y para el Área Protegida, y en especial al Volcán Lanín como uno de ellos”, continúa el documento. A su vez, hace referencia a que “en el marco de su cosmovisión, las autoridades del Pueblo Mapuche han solicitado a esta Administración de Parques Nacionales el reconocimiento del Volcán Lanín —Pijan Mawiza— como Sitio Natural Sagrado”.

Por último, la APN explicó que “se entiende como sitio sagrado a aquellos lugares, áreas de agua o tierra que tienen especial significado espiritual para los pueblos y comunidades, donde el sentido de sacralidad se vincula a la vida, en cuanto a su origen, sostenimiento y continuidad, así como al territorio, enlazándose con los conocimientos y relaciones culturales de un pueblo ancestral o moderno con su entorno y su sentido de lugar”.

