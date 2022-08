Presentaron en Diputados un informe de las violaciones a los Derechos Humanos de Gerardo Morales en Jujuy

Una decena de dirigentes sociales, abogados y especialistas en derechos humanos se presentaron este jueves en la Cámara de Diputados. Durante una hora lograron exponer un informe sobre, lo que ellos aseguran, son graves violaciones a los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Además, señalaron como el principal responsable al Gobernador norteño Gerardo Morales, que hoy se encuentra de gira nacional, promocionando su precandidatura a la presidencia de la Nación.

En el informe se recogen, según el texto presentado, la «más variadas violaciones a los DD.HH: violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna». Para sostener estas afirmaciones, en el informe hay testimonios de las víctimas y citas a expedientes judiciales iniciados contra los dirigentes sociales jujeños. Además, se denunció en pacto entre el Partido Justicialista de Jujuy y el Gobernador de la Provincia, para llevar adelante esta operatoria.

Por primera vez se mencionó, en este informe, a la extracción de litio como principal causa de la represión. De acuerdo a lo que señala el informe, el mandatario quiere controlar cualquier protesta social y cualquier organización de pueblos originarios, con la finalidad de atraer inversores para la extracción de litio en su provincia. Según el informe, la tan mentada “paz social” que pregona Morales, no es otra cosa que un sistema represivo con la finalidad de mostrarle al inversor extranjero, una provincia ordenada donde podrán extraer litio sin someterse a las protestas antimineras que se sucedieron en otros lugares del país.

«Lo que se busca es garantizar el saqueo, el despojo y la dominación geopolítica son los tres elementos que explican por qué Jujuy es el laboratorio de la represión, por qué hay un señor que asumió la suma del poder público de manera totalmente impune. Por qué se persigue a los movimientos sociales y partidos de izquierda para callar cualquier voz, por qué destruyen cualquier personalidad pública que intente tener una voz firme».

Según Grabois, la única finalidad de Morales es darle un marco de tranquilidad a los inversores. «Lo hace porque Jujuy es la profundización de un modelo de extracción sin distribución; extracción del litio, otros minerales y el cannabis. Las violaciones a los derechos humanos no podrían suceder sin el pacto de poder que mantiene Morales con el PJ de Jujuy», denunció el dirigente social cercano al papa Francisco.

«Si el Estado nacional está de acuerdo en que hubo violaciones a los Derechos Humanos y se violó la ley de Seguridad Interior, ¿por qué no puede ser el Estado nacional el que denuncie? Si no, que quede claro que hay una decisión política de no presentarla, de no defender con la firma lo que se dice con el pico”, insistió Grabois, que además pidió que se trate el proyecto de intervención al Poder Judicial de la provincia norteña que, según el informe, está al servicio de las intenciones de Morales.

La presentación fue realizada en un acto realizado en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, y contó con la participación del referente social Juan Gabrois; los abogados y miembros de la comisión José Luis Fuentes y Sergio Jobs; la directora de Derechos de los Pueblos de ATE-CTAA Nacional, María José Cano, y Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Para aumentar las suspicacias con respecto al pacto con el Partido Justicialista local, ninguna de las dos diputadas provinciales, opositoras y militantes del PJ, Carolina Moisés y Leila Chaher se acercaron al salón blanco, sólo estuvo presente el cuñado del Gobernados y senador opositor Guillermo Snopek.

