El Gobierno ratificó las retenciones y avanzaría con cambios en el “dólar soja”

Tras la reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace, que se realizó el pasado viernes, el Gobierno no introducirá grandes cambios en la política agropecuaria, aunque se comprometió a analizar punto por punto los planteos de los representantes de los productores agropecuarios. Mañana a las 17:30 habrá una reunión con equipos técnicos de la Mesa de Enlace y personal de la Secretaría de Agricultura.

En diálogo con este medio el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, anticipó que se mantendrán las restricciones para la exportación de los 7 cortes populares de carne vacuna, los volúmenes de equilibrio que limitan las ventas al exterior de trigo y maíz, y el actual esquema de retenciones. Se trata de los principales reclamos que llevaron los dirigentes al encuentro para que sean modificados. Además adelantó que se estudian cambios en el famoso “dólar soja”. En conversación con Radio 10, además, reveló que habrá una nueva reunión mañana martes, esta vez con equipos técnicos de las entidades ruralistas.

Según comentó el funcionario a este medio, la reunión con la Mesa de Enlace “fue muy buena, donde se pudieron explayar en todos los temas y algunos fueron puntuales. Hubo pedidos y otros temas fueron descriptivos, lo que hace bien para que todos conozcamos la realidad y no demos por sabido algunas cosas. Hubo comentarios sobre la actividad primaria y ganadera, también sobre economías regionales, y hubo algunas cuestiones en particular. Ahora estará también en nosotros tratar de establecer rápidamente esa agenda que ellos dejaron con distintos temas. Y tratar de ir dando respuesta, en la medida de lo posible, en el corto plazo”.

En esas cuestiones particulares a las que se refiere el Secretario de Agricultura se encuentra el pedido de los dirigentes para que el Gobierno libere las exportaciones de carne vacuna, en las cuales se mantiene la restricción para exportar hasta el 31 de diciembre del año próximo los 7 cortes que mayor consumo tienen en el mercado interno. Al respecto, Bahillo aseguró: “Liberar totalmente no podemos, por distintas cuestiones. En la carne tenemos siete cortes que abastecen al mercado interno y que garantizan determinado nivel de precio para no perjudicar el poder adquisitivo de la población. Eso se va a mantener. Las cuotas tienen que ver con convenios bilaterales, con acceso a mercados: no va haber inconveniente. Algunos cortes como la vaca D y E está totalmente liberada. Y algunas cuestiones en particular se van a analizar para poder ir liberando”.

Por otro lado, el Secretario aseguró que tampoco habrá cambios en la implementación de los volúmenes de equilibrio en trigo y maíz, por los cuales y según expresan los productores el Gobierno interviene limitando las exportaciones de ambos cereales, donde no se puede superar el tonelaje de exportación que fija el Gobierno. “Por ahora va a seguir ese mecanismo. No podemos hoy descuidar, por ejemplo en maíz, las necesidades que tienen otras cadenas que hacen a la transformación de la proteína vegetal en proteína animal. Por ejemplo el sector avícola es altamente demandante de maíz, con un proceso de integración con agroindustria realmente destacado y que genera muchísima mano de obra y también exportaciones. Además de alguna manera tenemos que garantizar que esa cadena no vea resentida su suministro y su abastecimiento”.

Y agregó: “Todo eso no significa que no vayamos analizando mensualmente y quincenalmente la posibilidad de ir liberando más. En la medida que nosotros vayamos administrando estas cuestiones, todo lo que se pueda exportar, se va a exportar y tenemos que también generar algunas condiciones para alentar la siembra del maíz y del trigo”.

Otro tema que planteó la Mesa de Enlace ante el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Secretario de Agricultura, fue el de las retenciones. En este punto tampoco habrá cambios. “Por el momento, yo no me resisto a analizarlo, pero no es posible dada la situación de las cuentas públicas avanzar en este sentido. Lo que no invalida que no pensemos a mediano plazo algún esquema. Pero hoy por hoy en el corto plazo es imposible salir de este esquema”. En este punto, hay que recordar que desde la producción sostienen que las retenciones “son ilegales e inconstitucionales”, ya que el pasado 31 de diciembre venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo para introducir cambios en el esquema.

Dólar soja y economías regionales

El Secretario de Agricultura, en otro tramo de la entrevista, especificó su postura sobre el denominado “dólar soja”, el instrumento financiero que el Banco Central diseñó para acelerar la comercialización de la última cosecha de la oleaginosa por parte de los productores. El funcionario reconoció que la medida “no genera confianza e incentivos”, y señaló: “Mi responsabilidad más allá de analizar la conducta de los productores, que no me corresponde, es trabajar para que los productores liquiden, y para que los productores tengan buenas condiciones, con el limitante en las necesidades que tiene el gobierno. Es por eso que estamos analizando mejorar el esquema”.

“Uno tiene que analizar la medida por su efectividad. Si vemos que la medida está vigente desde hace ya varias semanas, con algunas semanas de julio con inestabilidad económica, se podría evaluar porque no liquidaba el productor. Si era que la herramienta no era accesible o por las condiciones macro. Bueno las condiciones macro fueron mejorando, tras las últimas tres semanas, hay otro horizonte, y estamos trabajando junto al equipo de Economía fuertemente para que este horizonte siga mejorando. Si ya con mejores condiciones de estabilidad, la herramienta no empieza a ser efectiva e incorporada por los productores, es porque realmente la herramienta está teniendo un problema”, agregó.

Además, sostuvo que dirigentes y productores transmiten de manera directa a él que se trata de una herramienta que no es de fácil accesibilidad y que cuando van al banco es muy burocrático y administrativamente se les complica implementarlo. “El productor tiene la cabeza puesta en producir y trabajar en el acopio y en los procesos de siembra y cosecha, y no les gusta y es su zona más cómoda estar en estos trámites administrativos y bancarios. Tenemos que generar una herramienta que sea de mayor accesibilidad, más rápida y más eficiente. Es eso se está trabajando las autoridades económicas y del Banco Central. Creo que puede haber novedades rápidamente”, comentó.

Por el lado de las economías regionales, Bahillo aseguró que las mismas “muchas veces no son visibilizadas por la sociedad por la importancia que tienen, pero son gravitante en la cantidad de mano de obra que ocupan. Entonces son todas para nosotros todas las actividades. Mi obligación es generar acciones, programas y políticas para todos. Acá sí vamos a trabajar y se tiene que dar un trabajo articulado con quien representa a las actividades con los dirigentes provinciales que representan a estos distritos. Esta semana le adelanté al ministro (Sergio) Massa que mi idea es recorrer de manera importante el país. Cuando uno toma contacto con la realidad no es lo mismo que cuando está atrás del escritorio”.

Relación del Gobierno con el campo

“Soy hombre de diálogo. No entiendo de otra manera llevar adelante la función pública. Creo trabajar en equipo y definir prioridades. Creo que hay que sacar lo mejor que se pueda de los funcionarios. Así se da más volumen a la gestión. Y de los sectores con los que nos relacionamos, que son múltiples, está en mí saber aprovechar cada a porte que me puedan hacer”, definió Juan José Bahillo su actual rol de Secretario de Agricultura.

Una de las primeras afirmaciones que realizó a pocas horas de asumir como titular del área agropecuaria, fue que había generar confianza y previsibilidad a los productores. Al respecto, se lo consultó sobre cómo se iba a conseguir dicho objetivo teniendo en cuenta la relación de desencuentros que ha tenido el Gobierno de Alberto Fernández y el sector agropecuario. “La previsibilidad se da más que nada por medidas económicas que se vayan tomando, y que vayan siendo las acertadas. Hemos visto en las últimas dos o tres semanas como cierta inestabilidad que teníamos se fue corrigiendo y mejorando. Hay medidas concretas que el mercado va recibiendo y también los sectores. Así se van generando condiciones más estables. La estabilidad hace a la previsibilidad, y esto viene por allí, por la macroeconomía y las medidas que se toman”, explicó.

Y por otro lado, el Secretario agregó: “La confianza es más difícil, porque no se construye de un día para otro. Y no se declama, se construye con el tiempo y con el cumplimiento de la palabra. y con honestidad intelectual. Y con nuestro accionar como funcionarios públicos: que estén en línea y coincidencia con lo que declamamos. Cuando no podemos todo lo que decimos por lo menos poner en claro porque no podemos. No puedo exigir confianza. Hay que construir confianza y se construye también con la contraparte. Del otro lado tiene que haber una predisposición. Pero la mayor responsabilidad es mía como funcionario público. Es condición necesaria pero no suficiente”.

Por último, Juan José Bahillo se comprometió a trabajar para que entre el Gobierno y el campo se construya una relación de confianza, en tiempos donde hay sectores de la coalición gobernante que observan al sector productivo como un enemigo y no como un aliado. “Coincido con la importancia y la gravitación del campo. Pero no solo por temas económicos sino por la importancia de la calidad de vida que tienen que tener los productores y los pueblos del interior. El campo se percibe como es la región centro, la región pampeana, pero tenemos en el campo los productores, las familias, los trabajadores rurales, las cooperativas que integran el entramado productivo, las economías regionales. Hay millones de argentinos que de alguna manera representan a ese sector. Invierten y quieren trabajar más. Quieren ser más eficientes y producir más. Tenemos que trabajar en políticas para que ellos puedan llevarlo adelante”, concluyó.

Fuente: Infobae